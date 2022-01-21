التنمية المحلية: معدلات إنجاز مشروعات «حياة كريمة» تسبق الجدول الزمني

قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة في وزارة التنمية المحلية، إن المرحلة الأولى من المبادرة قاربت على الوصول إلى منتصف المدة الزمنية المحددة لها، ومعدلات الإنجاز تسير وفق الجدول الزمني، بل وتسبقه في عدد كبير من التدخلات، لافتا إلى أنه بحكم طبيعة المبادرة يجري تنفيذ عدد كبير من المشروعات سواء للبنية الأساسية أو مرافق الخدمات الاجتماعية.

%95 من مباني المجمعات الحكومية ستكون جاهزة بنهاية يناير

وأضاف «جاد الكريم»، خلال لقاء عبر «زووم» ببرنامج «المبادرة»، المذاع على قناة «extra news»، ويقدمه الإعلامي أحمد أبو زيد، اليوم الجمعة، أن هناك عددا من المشروعات قارب على الانتهاء أو انتهى بالفعل مثل مجمعات الخدمات الحكومية، التي تُنشأ في 331 وحدة محلية قروية، وعدد كبير منها انتهى بالفعل، ومن المتوقع اكتمال أكثر من 95% من هذه المباني بنهاية يناير الجاري، لتبدأ بعدها مرحلة التجهيز.

وأفاد بأن مجمع الخدمات الحكومية يضم 6 خدمات لأول مرة تجتمع في مكان واحد وهي خدمات الإدارة المحلية، التي بدورها تقدم أكثر من 100 خدمة للمواطن، منها خدمات موجهة للمواطنين وأخرى للأعمال.

وأوضح أنه من بين الخدمات التي يقدمها المجمع، خدمات التضامن الاجتماعي التي تهم قطاعا عريضا من المواطنين مثل حزمة الخدمات التي يحصل عليها مستحقو الحماية والرعاية الاجتماعية، إضافة لخدمات التموين والشهر العقاري والسجل المدني.

أهالي الريف سيحصلون على الخدمات من شباك واحد

وأكد أن كل هذه الخدمات تسير وفق إجراءات تضمن حوكمتها وتفنيذها وتقديمها بما يراعي استراتيجية التحول الرقمي، وبما يراعي بأن تكون مجمع الخدمات الحكومية مناظرة لـ«الداتا سنترز» التي ستتواجد على مستوى المحافظات ومركز قواعد البيانات الأكبر الذي يقع بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أنه جرى تحديد كل الأولويات المطلوبة من الموارد البشرية بالتنسيق مع كل الزملاء في هذه الجهات، والتجهيزات المطلوبة، وتحديد برامج التدريب الذي سيحصل عليها كل العاملين في هذه المجمعات، مؤكدا أنها لن تقدم الخدمة بطريقة تقليدية، بل سيكون هناك فصل كامل بين مقدم ومتلقي الخدمة، وكل أهالي الريف سيحصلون على الخدمات من خلال شباك واحد.