ما هي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة؟ الإفتاء توضح

يمتاز يوم الجمعة بمكانة خاصة عند المسلمين، فهو خير أيام الأسبوع، وخصه الله سبحانه وتعالى بساعة فيها إجابة لكل سؤال، وجاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا؛ فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، فَجَاءَ اللهُ بِنَا فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ، وَالسَّبْتَ، وَالْأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ» (متفق عليه).

أحاديث عن ساعة الإجابة في يوم الجمعة

وحول هذا الأمر أشارت دار الإفتاء، في فتوى لها، على موقعها الرسمي، إلى وجود عدد من الأحاديث التي تؤكد أن يوم الجمعة فيه ساعة لا يرد فيها الدعاء، ومن هذه الأحاديث:

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«هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ -يعني ساعة الإجابة-» رواه مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه.

«إِنِّي كُنْتُ قَدْ أُعْلِمْتُهَا، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا كَمَا أُنْسِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ» رواه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه.

عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ابْتَغُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ، وَهِيَ قَدْرُ هَذَا»، يقول: قبضة. رواه الطبراني في «الكبير».

وقتان للإجابة في يوم الجمعة

أوضحت دار الإفتاء أن هذه الأحاديث وصفت شكل ساعة إجابة الدعاء في يوم الجمعة، فمن الأحاديث يستدل أن ساعة الإجابة تكون في وقتين من اليوم، الوقت الأول هو الساعة التي بين أذان الجمعة وانقضاء الصلاة، والساعة الثانية هي الساعة التي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس.

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ولفتت إلى ما قاله الإمام أحمد في «سنن الترمذي»: «أكثر الأحاديث في الساعة التي تُرجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر، وتُرجى بعد زوال الشمس»، كما أشارت إلى انها لا تزال مسألة خلافية.