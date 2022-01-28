حالات استخدام عقار «مولنوبيرافير» المضاف لبروتوكول علاج «كورونا»

تساؤلات عدة تدور حول عقار مولنوبيرافير بعد إعلان وزارة الصحة استخدامه في علاج «كورونا» بإضافته للبروتوكول العلاجي، فالبعض يسأل عن إمكانية تناوله في المنزل خلال فترة العزل، والبعض الآخر لدية استفسار بشأن توافره في الصيدليات أم هناك جهة معينة تمنحه للمواطنين، وهو ما حسمه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، في منشور عبر الموقع الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كيف يتم تناول عقار «مولنوبيرافير»

ووفقا للمتحدث باسم الصحة، فإن عقار «مولنوبيرافير» يؤخذ على صورة كبسولات يتم تناولها عن طريق الفم لعلاج الحالات البسيطة والمتوسطة من الإصابات بفيروس «كورونا».

وأوضح «عبدالغفار» أن عقار «مولنوبيرافير» يستخدم في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة من إصابات فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه متاح فقط في المستشفيات، حيث أنه من الضروري العلاج به تحت إشراف طبي كامل.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن العقار المستخدم حديثًا في علاج كورونا يساعد في تقليل احتمالات دخول المستشفيات بنسبة 50%، وأن العقار أصبح متاحا للاستخدام، وسيتم إضافته لبروتوكول علاج مرضي فيروس «كورونا».

وأضاف، أن عقار «مولنوبيرافير» يتم إنتاجه بـ5 شركات محلية لتصنيع الدواء، بعد اجتيازه للاختبارات المعملية الدقيقة التي أجازت الاستخدام الطارئ للدواء، كما أنه تم إنتاج نحو 25 ألف عبوة مع توافر مواد خام تكفي لتصنيع نحو 150 ألف عبوة إضافية.

إصابات كورونا الجديدة

وصدرت أمس الخميس، آخر إحصائيات الإصابات بكورونا، إذ جرى تسجيل 1985 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، فضلا عن تسجيل 36 حالة وفاة جديدة، وارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 351418 وذلك بعد خروج 1991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وأن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 417453 من ضمنهم 351418 حالة تم شفاؤها، و22496 حالة وفاة.