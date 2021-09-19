مجلس مدينة الأقصر يوجه الموظفين بالتسجيل لذويهم لتلقي لقاح كوورنا

قالت الصفحة الرسمية لمجلس مدينة الأقصر عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن رئيس مجلس المدينة اللواء طارق لطفي، أكد ضرورة التنبيه على جميع الموظفين والمواطنين من العاملين داخل نطاق مدينة الأقصر، بضرورة سرعة التسجيل لذويهم لأخذ لقاح فيروس كورونا، على ألا يقل عمر الشخص المُسجل على الموقع الرسمي لتلقي اللقاح كورونا عن 18 عاما، وذلك ضمن حملة «معًا نطمن».

وتأتي هذه التعليمات تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وكذلك تطبيقًا لما جاء به الكتاب الدوري رقم «24» لجميع رؤساء المدن والمراكز بمحافظة الأقصر، والذي يقضي وينص على ضرورة التنبية على جميع الموظفين والمواطنين بدائرة كل مركز داخل محافظة الأقصر بالتسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح فيروس كورونا للحماية من الفيروس في ظل توقعات بوجود موجة رابعة من الفيروس.

بدء التطعيمات بنادي المدينة المنورة

ووجه رئيس مجلس مدينة الأقصر، جميع العاملين داخل مجلس مدينة الأقصر بجميع الأحياء من الموظفين وحتى المواطنين بضرورة سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لهدف الحصول على لقاح فيروس كورونا، على أن يتم الحصول على لقاح كورونا داخل مقر نادي المدينة المنورة بمدينة الأقصر، بداية من الجمعة الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري.

وذكر أن التسجيل يكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان www.eg kovac. mohp، كما يمكن الاتصال بالخط الساخن (15335) في حال وجود أي استفسارات.