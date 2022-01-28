استشاري مناعة: ليس هناك علاقة بين كورونا وآلام أسفل الظهر والتهاب الأعصاب

تحدث الكثير من المواطنين، الذين تعرضوا لفيروس كورونا، وتحديدًا المتحور الجديد أوميكرون، بعد تعافيهم منه، عن شعورهم بآلام آلام أسفل الظهر، فضلا عن حدوث التهاب بالأعصاب، الأمر الذي جعل البعض يربط بين تلك الآلام والإصابة بالفيروس، وأنها أحد الأعراض الشائعة التي تحدث أثناء الإصابة وعقب التعافي.

هل يوجد علاقة بين آلام أسفل الظهر والتهاب الأعصاب بكورونا؟

«اعتقد أنه لا يوجد علاقة بين آلام أسفل الظهر والتهاب الأعصاب بفيروس أوميكرون، فالطقس البارد والأجواء الحالية، قد تتسبب في هذه الآلام المتعلقة بالظهر، والتهاب الأعصاب»، وفقا للدكتور عبد الجواد هاشم، استشاري المناعة والفيروسات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز».

وأوضح استشاري المناعة، أن الشعور بالتهاب الأعصاب أو التكسير بالجسم والعضلات الذي يتحدث عنه الكثير من المواطنين، أنه عرض مرتبط بالأنفلونزا بشكل عام ويحدث نتيجة إفراز الجسم لنوع من المواد بداخلة لإرسال إشارة له أن هناك شيئ ما دخل الجسم، فمن الممكن اعتبار ارتفاع درجات الحرارة بمثابة إشارة للبدء في الشعور بالتكسير والإلتهاب .

كما نفى استشاري المناعة، أن تحدث تلك الالتهابات نتيجة التطعيمات التي يتلقاها المواطنين حول العالم، للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته، «في كل مليون شخص، فيه واحد هيُصاب بالتهاب الأعصاب من التطعيمات وده عرض معروف.. إحنا لحد دلوقتي وصلنا لـ120 مليون جرعة تطعيم في مصر، ولم تظهر حالات اصابة ولكن هناك حالة واحدة حتى الآن أُصيبت بالتهاب الأعصاب بعد التطعيم في وسجلت في انجلترا».

العليا للفيروسات تحذر 4 فئات من أوميكرون

وفي سياق متصل، كان الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حذر من تهاون بعض الفئات في التعامل مع المتحور الجديد وهم أصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بفيروسات مرضية، وأصحاب المناعة الضعيفة، والمصابين بدور الأنفلونزا العادية، كونها تؤثر على صحتهم، وتعرضهم لخطر الإصابة بأعراض خطيرة.