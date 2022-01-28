طبيب مناعة يقدم روشتة للحماية من البرد.. «شرب المياه وتدفئة الأنف»

قدم الدكتور مجدي بدران، خبير المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، روشتة، لتجنب الإصابة بالإنفلونزا أو البرد، مؤكدا ضرورة الحصول على تطعيمات كورونا ولقاح الإنفلونزا لتقليل فرص الإصابة، مع عدم الخروج من المنزل إذا لم يكن الطقس مواتيا لذلك.

ماذا نفعل عند الخروج من المنزل؟

وأضاف «بدران»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونهى درويش، مقدم برنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «أكسترا نيوز»: «عند الخروج من المنزل يجب الحرص على تغطية المناطق التي تُدخل الهواء إلى الجسم، مع إمكانية ارتداء جوربين أو بنطال داخلي وارتداء ملابس تغطي الكوع أو كوفية أو غطاء الرأس، إذ أن تدفئة الجلد تؤدي إلى تدفئة الأنف وحمايته من فيروسات نزلات البرد».

وتابع خبير المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه عند انخفاض درجة حرارة الأنف تهاجم نزلات البرد الجسم، لذا يجب تدفئة القدمين وشرب السوائل الدافئة أو ارتداء الكمامة، لمنح الدفء إلى الأنف.

شرب المياه

وشدد على أهمية الإكثار من شرب المياه في الشتاء، لأن قلة المياه في ذلك الفصل تسبب جفاف الأغشية المخاطية بالأنف، محذرا من شرب القهوة أو أي مشروب يحتوي على مادة الكافيين، الذي يسبب فقدان الجسم للحرارة بسرعة، ويرفع معدلات التبول.

كما أكد «بدران» على ضرورة تجنب التدخين لأنه يؤدي إلى نقص الأكسجين في الجلد، ومن ثم سيصعب ذلك من مهمة الجسم في التعامل مع البرد.