عاجل.. حجز المتهم بالتحرش بالفنانة «كارولين عزمي» للتحريات

قررت جهات التحقيق حجز المتهم بالتحرش بالفنانة كارولين عزمي، لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، وبينت التحقيقات أن المتهم وجه ألفاظًا خادشة للحياء للفنانة «كارولين» خلال سيرها بسيارتها في أحد الشوارع بمنطقة النزهة، وأنه وقف بسيارته إلى جانبها ووجه لها ألفاظ تحرش، وعندما اعترضت على تصرفه فوجئت به ينهال عليها بألفاظ مخلة وخادشة للحياء وسب وشتائم لها ولأسرتها.

الفنانة «كارولين» توثق جريمة التحرش بها

وأفادت تحقيقات النيابة أن الفنانة كارولين عزمي أمسكت بهاتفها، وبدأت في توثيق واقعة التحرش بها، عن طريق تصوير أرقام سيارة الشاب الذي تحرش بها، لكنه استمر في التحرش بها، ووجه لها لفظًا خادشًا للحياء، وظهر صوته واضحًا خلال الفيديو التي تمكنت من تسجيله خلال الواقعة.

وأوضحت تحريات المباحث أن المتهم سائق في إحدى شركات النقل الإلكتروني، وكان يسير بسيارته في النزهة وقت تنفيذ الجريمة، وعندما شاهد الفنانة كارولين عزمي تسير بسيارتها أسرع في السير إلى جانبها واقترب منها ووجه لها كلمات خادشة للحياء، فلم تجبه، وعندما أمسكت بهاتفها لتوثيق الواقعة، استمر في جريمته.

رسالة «كارولين» على حسابها بمنصة «انستجرام»

كانت الفنانة كارولين عزمي كتبت على حسابها بمنصة «انستجرام» أنها فوجئت بشاب يتحرش بها خلال سيرها في أحد الشوارع، قائلة: «الحمدالله حقي رجعلي.. عايزة أشكر وزارة الداخلية والنيابة العامة على سرعة الاستجابة ووقفتهم، شكرا إنكم مسكتوا الشخص ده في نفس اليوم، وأحب أقول لكل البنات أي موقف تتعرضيله إوعي تسكتي.. واجهي ومتخافيش وحقك هيجيلك.. إحنا بلد فيها قانون».

وأضافت الفنانة كارولين في منشور على حسابها: «مع احترامي لزوجته وأولاده بس أنا مش هتنازل وأتمنى يكون درسًا ليه وعبرة لغيره».

وبعد تداول ذلك المنشور على نطاق واسع، أسرعت جهات التحقيق في القبض على المتهم، بعد أن تم رصده من قبل وزارة الداخلية، وتم تحديد هوية المتهم من خلال أرقام سيارته بجانب الفيديو، الذي يظهر فيه المتهم بشكل كامل.