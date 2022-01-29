4 حالات لرفض طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية

يتساءل عدد كبير من المواطنين الراغبين ممن تقدموا بطلبات للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمباني المخالفة والعشوائية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء منذ إطلاقها من قبل وزارة الكهرباء في أول يوليو عام 2019، عن سبب رفض الطلب إلكترونيا في ظل توسع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ خطة للتوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع؛ للقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة للحفاظ على حق الدولة.

4 حالات لرفض الطلبات

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، لـ«الوطن»، عن أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حددت 4 حالات لسبب رفض طلبات المواطنين الراغبين للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمباني المخالفة والعشوائية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة وهي كالآتي:

عدم انتظام صاحب الطلب في سداد قيمة الممارسة

وقال المصدر، إن عدم الانتظام في سداد قيمة الممارسة التي يتم تحديدها من قبل مباحث شرطة الكهرباء، أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء، يعرض مقدم طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، لرفض تنفيذ طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية.

الحالة الثانية

توافر صورة من الطلب المقدم على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

الحالة الثالثة

المباني التي تخالف شروط وقواعد الطيران المدنى والمناطق الأثرية.

الحالة الرابعة

عدم الالتزام بالمسافات الآمنة لخطوط الكهرباء وهي كالآتى:

- 25 مترا في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.

- 13 مترا في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية.

- 5 أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة.

- 5 أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية.

- متران في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.