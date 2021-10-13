الكهرباء: لم نخفف الأحمال.. وانتهينا من تركيب 500 ألف عداد كودي

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ سوء الأحوال الجوية يستلزم عزل المهمات الكهربية خاصة في فصل الشتاء، موضحًا: «لم نخفف الأحمال لأن الإنتاج يلبي كل الاحتياجات، وفي فترات سوء الأحوال الجوية مثل فصل الشتاء تتعرض الأعمدة والأبراج للرياح والهواء والأمطار، وبالتالي يتم تنظيفها وضمان عزل المهمات الكهربية، كما نتأكد من جاهزية المهمات الكهربية وإعادة التغذية، فمع زيادة هطول الأمطار نضطر إلى فصل الكهرباء منعا لأي خطر وإعادتها مرة أخرى».

1.8 مليون طلب لتركيب عدادات كودية

وأضاف حمزة أنّ الوزارة تلقت نحو 1.8 مليون طلب لتركيب العدادات الكودية، وجار تركيب هذا النوع من العدادات غير مستوفية تراخيص البناء، وتحاسب هذه المباني بنظام الممارسة، ومن ثم فالعدادات لا تجعل الوضع قانوني: «ركبنا أكثر من 500 ألف عداد كودي».

خط ساخن للتعامل مع الأعطال أثناء الأمطار

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال حديثه ببرنامج «صباح الورد»، الذي يعرض عبر شاشة «ten»: «مع هطول الأمطار، محدش يتطوع يروح يصلح حاجة، ولازم نبعد عن المهمات الكهربية بسبب خطورتها، وخصصنا خط ساخن 121 للتعامل مع الأعطال وبنستقبل كل البلاغات على مدار الساعة».

مصر مرشحة لاستضافة قمة مؤتمر المناخ الدولي العام المقبل

وعن لقاء وزير الكهرباء بالسفير البريطاني، أوضح حمزة أنّ مصر تتعاون مع العالم كله وتسعى للاحتكاك بالخبرات الأجنبية، وقريبا تُعقد قمة مؤتمر المناخ الدولي COP 27 في بريطانيا، ومصر مرشحة لاستضافة هذا المؤتمر العام المقبل.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنّه جرى زيادة الإنتاج فضلا عن وجود خطط استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة وعدم الاكتفاء بالمصادر التقليدية: «وضعنا خطة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى 42% خلال 2035، بعدما كان مخططا لها 37%، لكنها زادها بسبب انخفاض الأسعار الخاصة بالمواد المرتبطة بالرياح والطاقة الشمسية، وهناك دراسة أخرى لزيادة نسبة المشاركة 42%».

وواصل أنّ مصر تخطو خطوات متأنية ومهمة ومدروسة في الطاقة المتجددة: «كان من المخطط أن نصل إلى نسبة 20% في العام المقبل، لكننا وصلنا لها هذا العام، وهي مصادر طاقة لا تحتوي على الغازات الضارة بالبيئة».