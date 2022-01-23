الكهرباء: تركيب 730 ألف عداد كودي للمباني العشوائية والمخالفة

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، انتهاء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات من تركيب 730 ألف عداد كودي للمباني العشوائية والمخالفة، منذ فتح باب تلقي طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودية مسبوقة الدفع في أول شهر يوليو 2020 حتى نهاية شهر يوليو 2021، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

1.8 مليون طلب لتركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي للمباني المخالفة

وأكد المصدر، لـ«الوطن»، أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء؛ للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية بلغت 1.8 مليون طلب؛ لتركيب ما يقرب من 2.6 مليون عداد كودي للمباني المخالفة.

إجراء 1.1 مليون معاينة لطبات التحول من نظام الممارسة الي تركيب العهدادات الكودية

وأشار إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات، أجرت 1.1 مليون معاينة لطلبات المواطنين الراغبين في تركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة، مؤكدا انخفاض نسب الفقد في الشبكة القومية للكهرباء الناتجة عن سرقة التيار الكهربائي منذ فتح باب تلقي طلبات أمام المواطنين، للتحول من نظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية.

المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التحول من نظام الممارسة لتركيب العدادات الكودية

وأوضح أن التقديم لتركيب العدادات الكودية «مسبوقة الدفع» للمباني المخالفة يكون من خلال رابط المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء eehc.ses360.net، مشيرا إلى أن المستندات المطلوبة لتركيب العدادات الكودية هي عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية وصورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها وإيصال مياه أو تليفون أو غاز بالإضافة إلى إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.

وأشار المصدر إلى أن المواطن يجب أن يتخذ 4 خطوات، من خلال تقديم طلبة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، تبدأ باختيار خدمة طلب تركيب عداد قانوني، ثم استكمال البيانات المطلوبة، والتأكّد من صحة البيانات يعقبها إرفاق المستندات المطلوبة وتنتهي بإرسال الطلب.