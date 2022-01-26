الشرقية تستعرض تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بقيمة 769 مليون جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية، بسرعة تنفيذ الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي الجاري 2021 /2022، ورفع معدلات الأداء بها والإستفادة من المبالغ المرصودة، للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

المجلس التنفيذي يناقش الخطة الاستثمارية

جاء ذلك خلال ترأس محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء محمد أبو شقه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، والمستشار العسكري للمحافظة والعميد أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية والعقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

إعتمادات الخطة الاستثمارية بـ735 مليون جنيه

ومن جانبه، استعرض محمد العزوني مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2021 / 2022 بقيمة 735 مليونا و240 ألف جنيه، إضافة إلى مبلغ 33 مليونا و360 ألف جنيه تمويلا ذاتيا، ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة 768 مليونا و600 ألف جنيه.

وجاءت نسبة التنفيذ بنسبة 47% في برامج النقل والمواصلات، والكهرباء، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية، والأمن والإطفاء والمرور، وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

متابعة تنفيذ المشروعات الجارية

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.