كيف تصبح مليونيرا بـ2000 جنيه؟.. تفاصيل شهادات بنك المشرق

يحرص الكثير من المواطنين الذين يمتلكون مبالغ مالية على البحث عن طرق ادخار تلك الأموال في أماكنها الصحيحة، التي قد تجلب لهم ربح مادي كبير، سواء كان هذا الربح شهري أو سنوي، ما جعل البنوك تتسابق على إعطاء تلك الفرصة للعملاء، عن طريق توفير شهادات تمكنهم من الحصول على فرصة ربح مالي، من خلال الحصول على جوائز.

وهناك عدد من البنوك المختلفة التي تتيح للعملاء فرصة ربح مليون جنيه، وتسمى تلك الشهادة بشهادة المليونير أو وديعة المليونير، والتي تختلف من بنك لآخر، ونقدم من خلال هذا التقرير تفاصيل شهادات المليونير في بنك المشرق، والتي تتمثل في الآتي:

تفاصيل شهادة المليونير في بنك المشرق

يقدم بنك المشرق شهادة المليونير لعملائه، لإتاحة الفرصة لهم للحصول على جوائز مالية تصل قيمتها إلى مليون جنيه، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

- يمكن شراء شهادة المليونير بقيمة تبدأ من 2000 جنيه في بنك المشرق.

- يتيح بنك المشرق لعملائه فرصة الفوز بجوائز مالية متعددة، من بينها جائزة تصل قيمتها إلى مليون جنيه.

- يتيح بنك المشرق لعملائه فرصة صرف قيمة الشهادة في أي وقت مناسب له.

- في حالة إذا تم إجراء السحب على الجوائز الخاصة بتلك الشهادة بالجنيه المصري، يكون ذلك بإشراف من وزارة التضامن الاجتماعي، كما يمكن الحصول على جائزة مالية بقيمة مليون درهم إماراتي.

- وحدد البنك شرط هام لللدخول على سحب جوائز تلك الشهادة، إذ يجب أن يشتري العميل شهادتين.

- وبالرغم من أن البنك يتيح للعميل فرصة الحصول على قيمة الشهادة في أي وقت يرغب به، إلا أنه حتى يضمن الدخول في السحب كل أربعة شهور، فيجب أن يترك الشهادة لفترة زمنية تصل إلى يومين على الأقل.