4 شهادات ادخار بنكية بعائد ربع سنوي ثابت 11%

يشهد قطاع البنوك في مصر، نشاطاً في تقديم الخدمات إلى العملاء، في الوقت الذي يبحثون فيه عن استثمار لمدخراتهم أو الحصول على تمويلات من أجل عائد مادي كبير أو تسهيلات ائتمانية، حيث تقدم البنوك العديد من المنتجات المختلفة والمميزة، لمختلف الشرائح والفئات العمرية، من شهادات وودائع وقروض وغيرها، وتعتبر الشهادات من أكثر المنتجات البنكية التي يبحث عنها الأفراد.

وتتيح البنوك العاملة في السوق المصري، العديد من شهادات الادخار بالعملات المحلية والأجنبية لكافة العملاء، مع اختلاف العائد على الشهادات وفقاً لمدة ودورية صرف العائد على الشهادة.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير 4 شهادات ادخار ثابتة بعائد ربع سنوي في البنوك العاملة في السوق المصري، وهي كالتالي:

الشهادة الثلاثية «بنك الاستثمار العربي»

يتيح بنك الاستثمار العربي الشهادة الثلاثية الثابتة لعملائه بمميزات:

الحد الأدنى لقيمة الشهادة 1000 جنيه.

العائد على الشهادة 11% سنويًا ثابت طوال مدة الشهادة.

يصرف العائد ربع سنوياً.

مدة الشهادة 3 سنوات.

الشهادة الثلاثية «المصرف العربي الدولي»

من بين الشهادات، الشهادة الثلاثية الثابتة التي يقدمها المصرف العربي الدولي وتتميز بالتالي:

الحد الأدنى 5000 جنيه

ويصل العائد على الشهادة إلى 11% سنويًا بعائد ربع سنوي، وتشمل تفاصيل الشهادة التالي:

العائد 11% سنويًا ثابت طوال مدة الشهادة

يصرف العائد ربع سنوياً

مدة الشهادة 3 سنوات

شهادة الشمول الثلاثية «البنك العقاري المصري»

يتيح البنك العقاري المصري العربي، شهادة الشمول الثلاثية الثابتة لعملائه وتتميز الشهادة بالتالي:

الحد الأدنى لقيمة الشهادة 1000 جنيه

العائد 11.25% سنويًا ثابت طوال مدة الشهادة

العائد يصرف العائد ربع سنوياً

مدة الشهادة 3 سنوات

الشهادة الخماسية «بنك المشرق»

يتيح بنك المشرق الشهادة الخماسية الثابتة، وتتميز تلك الشهادة بالتالي:

الحد الأدنى للشهادة 5000 جنيه

ويصل العائد على الشهادة إلى 11% سنويًا بعائد ربع سنوي، وتشمل تفاصيل الشهادة التالي:

العائد على الشهادة 11% سنويًا ثابت طوال مدة الشهادة

يصرف العائد ربع سنوياً

مدة الشهادة 5 سنوات