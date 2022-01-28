مواصفات تويوتا سيكويا 2023.. مظهر جريء ومحرك قوي

أطلقت العلامة اليابانية تويوتا خلال الساعات الماضية، طراز تويوتا سيكويا 2023، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، ذات الثلاث صفوف من المقاعد، التي تتسع لعائلة كبيرة، وتم بناء السيارة على نفس منصة الهيكل لسيارات تويوتا تندرا 2022، ولاند كروزر.

وجاء تصميم السيارة الجديدة، بمظهر قوي وجريء وبقوة هجينة، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات الموديل الأحدث للشركة اليابانية.

تجهيزات تويوتا سيكويا 2023

تأتي سيارة تويوتا سيكويا موديل 2023، الجديدة كليًا من العلامة اليابانية بتصميم خارجي قوى بمصابيح أمامية على شكل حرف T مدمجة، بالإضافة إلى مصابيح خلفية رقمية بخيارات ألوان خارجية ما بين Lunar Rock وSupersonic Red، كما أن السيارة الجديدة مزودة بعجلات من الكروم بقياس 22 بوصة.

مواصفات السيارة من الداخل

من الداخل تأتي المقصورة الداخلية لسيارة تويوتا سيكويا 2023، بشاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 إنش قياسية في فئة SR5، أما الشاشة الكبيرة التي تعمل باللمس مقاس 14.0 إنش، متوفرة كخيار في باقي الفئات، بالإضافة إلى مجموعة عدادات رقمية مقاس 12.3 إنش قياسية، مع توافر نظام آبل كار بلاي اللاسلكي و أندرويد أوتو، بالإضافة لعدد من وصلات السماعات، ووصلات شحن للهواتف بطاقة شحن 120 فولت في قمرة القيادة والحقيبة الخلفية، وتجهيزها بمقاعد جلد مميزة مع تحكم كهربائي بها تسخين و تبريد.

أداء المحرك

حسب المُعلن من الشركة المُصنعة، تتوافر السيارة بمجموعة نقل الحركة i-Force Max Hybrid الجديدة من تويوتا، التي رأيناها سابقًا في بيك أب تندرا، حيث تتوافر السيارة بمحرك كهربائي مقترن مع محرك V6 مزود بشاحن تيربو مزدوج، بسعة لترية 3.5 لتر 3500 سي سي، وينتج قوة قدرها 437 حصانًا، و عزم أقصى للدوران يصل إلى 790 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، وتأتي السيارة في 5 فئات مختلفة التجهيزات.