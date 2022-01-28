شركات السياحة تستبعد انطلاق رحلات العمرة 3 فبراير رغم إعلان الوزارة

رغم إعلان وزارة السياحة والآثار، أن رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق غرة شهر رجب التي توافق 3 فبراير المقبل، إلا أن شركات السياحة، ترى أن بدء تنفيذ الرحلات خلال هذا اليوم، سيكون مستبعدا، بحسب باسل السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، بقوله إن بدء رحلات العمرة أول شهر رجب المقبل، سيكون صعب الحدوث، وربما مستحيلا، نظرا لعدم إعلان كل الضوابط المصرية للعمرة، فضلا عن آليات التشغيل التي من خلالها ستنظم شركات السياحة البرامج.

شركات السياحة لا تعلم عدد تأشيرات العمرة المخصصة لها حتى الآن

أضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن على الرغم من موعد انطلاق رحلات العمرة، يتبقى عليه نحو أسبوع، وفقا لإعلان وزارة السياحة والآثار، إلا أن شركات السياحة، لا تعلم حتى الآن، أعداد التأشيرات المخصصة لكل شركة خلال شهر رجب وآلية تنفيذها، إضافة إلى أن الشركات باتت غير قادرة حاليا، عن إعلان الأسعار النهائية لبرامج العمرة، نظرا لعدم تحديد غرفة شركات السياحة لبعض الرسوم، التي تدخل ضمن تكلفة البرنامج، مثل قيمة وثيقة التأمين الصحي الإجباري على كل المسافرين للعمرة، فضلا عن قيمة الإجراءات الطبية الخاصة بإجراء كل معتمر تحليلين «pcr» كورونا، أحدهما قبل السفر لأداء المناسك، والآخر قبل العودة إلى أرض الوطن، إضافة إلى بعض الرسوم الإدارية الأخرى.

وأشار إلى أن شركات الطيران الناقلة للمعتمرين المصريين، لم تعلن أيضا إلى الآن، قيمة أسعار تذاكرها لرحلات العمرة لهذا العام، لافتا إلى أنه وفقا للمؤشرات الحالية، فإن رحلات العمرة بالنسبة للمواطنين المصريين، ستبدأ خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير المقبل، وذلك بعد أن تكون كل ضوابط التشغيل اكتملت بصورة نهائية.

كل أسعار برامج العمرة المعلنة حاليا تقديرية

أوضح نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، أن كل الأسعار المتداولة حاليا لرحلات العمرة، أسعار تقديرية من الشركات، وليست أسعار حقيقية، قد تشهد زيادة أو انخفاض، وفقا لقيمة الرسوم التي لم تعلن حتى الآن، متابعا «موسم العمرة هذا العام سيكون استثنائيا، سواء من حيث أعداد المعتمرين المصريين، أو من حيث أسعار البرامج التي ربما تكون الأعلى تاريخيا».