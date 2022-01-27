السياحة: انتهاء الإجراءات الإدارية لموسم العمرة.. وتوقعات بتأخر الرحلات

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إنّ الوزارة انتهت من الإجراءات الإدارية الخاصة بموسم العمرة لهذا العام، بداية من إصدار الضوابط المنظمة للموسم وحتى الانتهاء من تسجيل الشركات السياحية المنظمة للرحلات على البوابة المصرية للعمرة، لافتة إلى أنّ شركات السياحة استعدت بشكل جدي لبدء رحلات العمرة المقرر أن تنطلق مطلع شهر رجب لعام 1443 هجريا الموافق يوم 3 فبراير المقبلن وقد لا تبدأ الرحلات خلال هذا اليوم إذا لم تكن الشركات حددت موعدا لبدء رحلاتها خلال اليوم الأول من انطلاق الموسم.

السياحة ليست مسؤولة عن أسعار برامج العمرة

وأضافت شلبي لـ«الوطن»، أنّ وزارة السياحة ليست مسؤولة عن تحديد الشركات السياحية لأسعار برامج العمرة لهذا العام، فالسعر يخضع للعرض والطلب ولظروف السوق، مطالبة الشركات السياحية بالالتزام بالضوابط المصرية والسعودية المنظمة لموسم العمرة لهذا العام، فضلا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تكفل الحفاظ على أرواح المعتمرين المصريين، منذ سفرهم من مصر وحتى عودتهم إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك.

رحلات العمرة ستكون خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان

وأشارت إلى إنّ أداء المواطنين المصريين للعمرة هذا العام سيكون مقصورا على أشهر رجب وشعبان ورمضان، حيث تعود الرحلات هذا العام بعد انقطاع نحو عامين بسبب جائحة كورونا، مطالبة الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام بعدم المغالاة في أسعار برامج العمرة، والحرص على إنجاح الموسم من خلال الالتزام بتطبيق الضوابط المنظمة لسفر المصريين للعمرة.

ومن جهته، توقع علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إرجاء انطلاق رحلات العمرة لعدة أيام أو أسبوع، إذ إنّ الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة لم تعلن حتى الآن أسعار البرامج، نظرا لعدم تحديد غرفة شركات السياحة لقيمة العديد من الرسوم، مثل وثيقة التأمين الصحي الإجباري على جميع المسافرين للعمرة، إضافة إلى بعض الرسوم الأخرى، مشيرا إلى أنّ تلك الرسوم سيتم الإعلان عنها بداية الشهر الحالي، ما يجعل بدء الرحلات يوم 3 فبراير المقبل مستبعد إلى حد كبير.