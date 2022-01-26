بوابة العمرة المصرية.. تسجيل 1400 شركة سياحة ومهلة 4 أيام

كشف علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، أن عدد شركات السياحة التي سجلت على بوابة العمرة المصرية، بلغ حتى الآن، نحو 1400 شركة، لافتا إلى منح الشركات التي سجلت أسمائها على البوابة، ولم تتعاقد مع وكيل سعودي إلى الآن، مهلة حتى يوم الأحد المقبل، لإبرام عقد وكالة عمرة.

بوابة العمرة المصرية

أضاف الغمري لـ«الوطن»، ان كل شركات السياحة التي سجلت على بوابة العمرة المصرية، يحق لها تنظيم رحلات العمرة هذا العام، خاصة أنها استوفت جميع الاشتراطات والضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، الخاصة بتنظيم برامج العمرة.

أشار عضو مجلس غرفة شركات السياحة السابق، إلى أنه إذا صدقت الأنباء المتداولة، بشأن تحديد عدد المعتمرين المصريين خلال شهر رجب المقبل، بـ20 ألف معتمر، فإن حصة كل شركة سياحة منظمة للعمرة ستتراوح ما بين 13 إلى 15 تأشيرة، سيخصص إحداها للمشرف المرافق للمعتمرين.

أسعار برامج العمرة 2020 ستكون الأعلى

لفت إلى أنه من المتوقع، الإعلان من قبل غرفة شركات السياحة، عن أسعار قيمة وثيقة التأمين الصحى الإجبارية عن كل معتمر، قبل نهاية الشهر الجاري، فضلا عن بعض الرسوم الأخرى، كقيمة إجراء تحليلين «pcr» كورونا، لكل المسافرين للعمرة، أحدها قبل السفر إلى المملكة بنحو 72 ساعة، والآخر قبل العودة إلى أرض الوطن، موضحا أنه بعد إعلان قيمة تلك الرسوم، تستطيع الشركات الإعلان عن الأسعار النهائية لبرامج العمرة.

وأوضح الغمرى أن أسعار رحلات العمرة لهذا العام، ستكون الأعلى منذ بدء تنظيم رحلات العمرة في مصر، مرجعا ذلك للعديد من الأمور، لعل أهمها: زيادة التكاليف الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان أمن وسلامة المسافرين للعمرة في ظل جائحة كورونا، التي تم إضافتها للمرة الأولى هذا العام، فضلا عن قلة الأعداد التي وافقت الحكومة المصرية على سفرها، لأداء العمرة هذا العام فى ظل استمرار الجائحة.