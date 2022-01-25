اليوم.. آخر موعد لتوثيق عقود وكالة العمرة بين الشركات المصرية والسعودية

تنتهى اليوم الثلاثاء إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها السعودية وتسجيلها على البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.

وقال علاء أبوزينة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مرحلة توثيق عقود وكالة العمرة هي المرحلة الإجرائية الأخيرة التي تنفذها الشركات الراغبة في تنفيذ برامج العمرة، موضحا أن كل الشركات التي وثقت عقود وكالة العمرة يحق لها تنفيذ الرحلات هذا العام.

البدء في تحديد مواعيد سفر المعتمرين

وأضاف أبو زينة، لـ«الوطن»، أن الشركات ستبدأ بعد الانتهاء من عملية توثيق عقود وكالة العمرة في حجز الفنادق الخاصة بإقامة المعتمرين المصريين بمكة والمدينة، وذلك وفقا لضوابط السكن التي تضمنتها الضوابط المصرية للعمرة، كما ستبدأ في تحديد مواعيد سفر وعودة معتمرى كل شركة، فضلا عن التسويق لبرامج العمرة.

الإعلان عن الأسعار النهائية لبرامج العمرة خلال أيام

وأشار إلى أنه من المتوقع الإعلان خلال الأيام المقبلة، عن أسعار قيمة وثيقة التأمين الصحي الإجبارية عن كل معتمر، فضلا عن قيمة الإجراءات الطبية الأخرى كقيمة إجراء 2 تحليل pcr كورونا لكل المسافرين للعمرة، الأول قبل سفرهم من مصر بـ 72 ساعة والآخر قبل عودتهم إلى أرض الوطن، موضحا أن التأخر في إعلان قيمة تلك الرسوم أدى إلى عدم إعلان شركات السياحة الأسعار النهائية لبرامج العمرة حتى الآن.

وعن إعلان عدد من شركات السياحة حاليا أسعار برامج العمرة، أوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن تلك الأسعار تقديرية، وقد تضع الشركات في حرج أمام عملائها حال كانت تكاليف الرسوم التي ستعلنها غرفة شركات السياحة أعلى من التي سعرت تلك الشركات البرامج على أساسها، ما يجعل تلك الشركات تتراجع عن الأسعار التي أعلنتها وتطالب المعتمرين بدفع مبالغ أكثر من الأسعار المعلنة حاليا.