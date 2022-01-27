التجلي الأعظم.. نقطة الانطلاقة لتطوير منطقة سانت كاترين (فيديو)

مشروع التجلي الأعظم عبارة عن نقطة البداية لتطوير منطقة سانت كاترين، ويتضمن تنفيذ 14 مشروعا ومن المقرر أن يكون المشروع الأكبر على مستوى العالم كمشروع سياحي لجذب السياحة الدينية في مصر.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «التجلي الأعظم.. نقطة الانطلاقة لتطوير منطقة سانت كاترين»، إذ تتمتع مدينة سانت كاترين بقيمة تاريخية وروحانية كبيرة وتعد ملتقى للديانات السماوية الثلاث ما يكسبها أهمية بالغة ويجعلها وجهة سياحية لجميع السائحين من الأنحاء كافة.

تكلفة المرحلة الأولى

وأوضح التقرير، أنّ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تصل إلى 4 مليارات جنيه، ومن المقرر افتتاحها في أبريل المقبل، إذ أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجهياته بالاهتمام بكل التفاصيل التنفيذية لمشروع التجلي الأعظم في محيط جبلي موسى وسانت كاترين، اتساقا مع مكانة تلك البقع المقدسة من أرض مصر التي شرفها الله بالتجلي فيها، ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الذي يليق بها تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة، التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاث.

توجيهات رئيس الجمهورية

وتابع التقرير، أنّ الرئيس وجّه كذلك، بأن يتكامل المشروع مع جهود تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها في مكانتها اللائقة التي تستحقها، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية بها، أثريا وبيئيا ودينيا واستشفائيا، إضافة إلى الارتقاء بكل المباني والمرافق الموجودة بها، كما يستهدف المشروع إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدسة، وذلك في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين وتمثل مقصدا سياحيا بأنواعها مع ربط المدينة بباقي المنطقة الساحلية الممتدة ما بين الطور وشرم الشيخ ودهب.