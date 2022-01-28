حظك اليوم برج القوس الجمعة 28-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. توطيد العلاقات

يعرف عن مولود برج القوس أن من أهم عيوبه أنه شخص غير ملتزم، ويتسم باللامبالاة، وغير لبق، كما أنه فضولي تجاه الآخرين، الا أنه يملك من الصفات الحميدة فيعتبر شخص القوس من أكثر الاشخاص عاطفية وحناناً ورقة كما أنه يعشق الأجواء الرومانسية والخيالية والمغامرات، وتجذبه أجواء المطر والضباب والشتاء عامة، كما يتعرض مولود برج القوس أنه دائم التعرض إلى الكثير من الخيبات وتواجهه الكثير من المشكلات والعراقيل، الأمر الذي يدفع بشكل يومي ودائم إلى مطالعة حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، حتى يستطيع معرفة ما يحدث في يومه.

ونستعرض من خلال هذا التقرير، حظك اليوم برج القوس وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك للظهور ويمنحك حضورا وثقة بنفسك وقدرة على الإقناع.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات تساعدك على توطيد علاقات وصداقات.

مشاهير برج القوس

وأخيرا توجد العديد من مشاهير برج القوس وفي مقدمتهم أسيل عمران وماجدة الرومي الفنان اللبناني عاصي الحلاني وناصر القصبي ونجلاء فتحي وميرفت أمين وبراد بيت.