حظك اليوم برج الجدي الجمعة 28-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. احترس من المكائد

يحرص مولود برج الجدي على أن يمنح طاقته في الاهتمام بالمهنة والعمل والسعي الدائم للنجاح، حتى ولو على حساب حياتهم الاجتماعية والعاطفية، لذا يعرف عن مولود هذا البرج أنه يغلب عقله على قلبه لدى اتخاذ القرارات، ولكن في الوقت يقدر عائلته وأصدقاءه.

برج الجدي

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح على المستويين العاطفي والمهني، لأصحاب برج الجدي فهو واحد من مجموعة الأبراج الترابية التي تتصف بالتفوق والنجاح والاجتهاد وحب العمل.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

على الصعيد المهني والاجتماعي فالقمر في منزلك الثاني عشر ينصحك اليوم بالعمل خلف الستار والاحتراس من المكائد.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا واجتماعيا

المريخ في برجك يمنحك تألقا وأوقات عاطفية ممتعة، فقط لا تتحدث عن أخبارك الشخصية وابتعد عن الفخر بنفسك.

مشاهير برج الجدي

ومن أشهر مواليد برج الجدي جورج وسوف الفنان عمرو يوسف، غادة عادل وهنا شيحة الفنانة غادة رجب والفنان سمير صبري والممثل أشرف زكي .