أوكرانيا تراقب 112 ألف جندي روسي على حدودها.. وموسكو: مصالحنا خط أحمر

زعم وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الجمعة، بأن هناك حوالي 112 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، في الوقت الذي أعلن فيه الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، أن الغرب تجاهل المخاوف الأمنية لموسكو، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية».

أوكرانيا تراقب الحشود العسكرية الروسية

قال وزير الدفاع الأوكراني، خلال جلسة بالبرلمان، اليوم الجمعة: «نحن الآن نراقب وحدات روسية، تضم حوالي 112 ألف من الجنود الروس، إلى جانب المعدات القتالية البحرية والجوية على طول حدودنا».

فيما ردت روسيا، على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف، خلال مقابلة أجرتها معه عدة محطات إذاعة روسية، اليوم الجمعة، بـ«أن الحرب لن تشتعل إذا توقف ذلك على روسيا، لكننا لن نسمح لأحد بالاعتداء على مصالحنا»، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وتهدد الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيين، بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، إذا أقبلت على أي تحرك ضد أوكرانيا، فيما تجهز أوكرانيا قوات دفاع إقليمية من متطوعين منذ عدة أشهر.

روسيا تؤكد لألمانيا ضرورة عدم توسع الناتو

أطلع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، نظيرته الألمانية أنَابيلا بيربوك، اليوم الجمعة، على رد الفعل الروسي تجاه رد الولايات المتحدة وحلف «الناتو» على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان لها، أن لافروف لفت خلال الاتصال، انتباه الوزيرة الألمانية للمبادرة الروسية حول ضمانات الأمن في أوروبا، وأطعلها على رد الفعل الأولي تجاه الرد على تلك المبادرة من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، مشيرة إلى أن لافروف، أكد على أولوية مسألة عدم توسع حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، ونشر أسلحة هجومية تمثل تهديدا لروسيا.

وفي محاولة روسية لاستمالة أوروبا، قال المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، إن محاولات تسييس قضية أوكرانيا، تتعارض مع المصالح الاقتصادية لكل من روسيا وأوروبا.