الولايات المتحدة تطلب من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة حول أوكرانيا

طلبت الولايات المتحدة، من مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة حول أوكرانيا، فيما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، استعداد واشنطن، للرد بشكل حاسم، إذا غزت روسيا أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أعلنت في وقت سابق، وضع 8500 عسكري أمريكي في حالة التأهب، استعدادا لإرسالهم إلى أوروبا، لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ،على خلفية التوتر حول أوكرانيا.

«الدفاع الأمريكية»: وحدات من قوات الإنزال الجوي تستعد للتوجه إلى أوروبا

أعلن «البنتاجون»، أمس الخميس، أن وحدات من قوات الإنزال الجوي، من بين القوات التي تستعد للتوجه إلى أوروبا لتعزيز الجناح الشرقي، لحلف «الناتو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

انتشار القوات في أوروبا الشرقية

وقال المتحدث باسم الوزراة الأمريكية، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن القوات تضم وحدات تابعة للفرقة 82 والفيلق 18 والفرقة 101 للإنزال الجوي، مشيرا إلى أن تلك القوات، ستضم وحدات من الفرقة 4 مشاة.

وأضاف كيربي، أن وزارة الدفاع الأمريكية، لا تعتزم نشر القائمة الكاملة للقوات التي سيرسلها إلى أوروبا، وأكد المتحدث باسم «البنتاجون»، أن واشنطن لم تتخذ بعد القرار بشأن بدء انتشار القوات في أوروبا الشرقية.