إليسا تطرح ألبوم جديد من إنتاجها قريبا بعد انتهاء تعاقدها مع روتانا

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، إنتاج ألبومها الغنائي الجديد بشكل شخصي بعد انتهاء تعاقدها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بطرح ألبومها الأخير صاحبة رأي في نهاية عام 2019.

إليسا: ألبومي الجديد في شهر يوليو

قالت إليسا في تصريحات تلفزيونية على هامش تواجدها في المملكة العربية السعودية، إن ألبومها الجديد سيكون الأول من إنتاجها الشخصي، مشيرة إلى أن الألبوم سيرى النور مع نهاية شهر يوليو المقبل كعادتها في طرح البوم كل عامين.

علمت الوطن من مصادرها، أن مفاوضات إليسا مع روتانا توقفت تماما بسبب شروطها التي طلبت فيها أن يكون لها الحق في اختيار المنصات التي يطرح عليها الألبوم، حيث أنها كانت تفضل منصة أنغامي على منصة ديزر، وهو الأمر الذي رفضته روتانا بسبب أن ديرز هي منصة ملك روتانا.

ظهور إليسا بالهولوجرام

بدأت إليسا مشوارها مع شركة روتانا عام 2005، حين طرحوا ألبوم أحلى دنيا والتي حازت من خلاله على أولى جوائز في «الميوزك اوردز» التي حققتها 3 مرات مع الشركة السعودية.

وشاركت إليسا أمس الخميس، فى حفل توزيع جوائز جوي، وقدمت مفاجأة لجمهورها حينما ظهرت بطريقة الهولوجرام مع الفنانة العالمية الراحلة داليدا في أغنية حلوة يا بلدي.

وشرحت إليسا في الجوائز أمس عن فئة افضل مطربة مع نانسي عجرم وأصالة نصري وأحلام الإماراتية وفازت بالجائزة الفنانة أصالة نصري.