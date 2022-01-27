أبرز تصريحات إليسا: إصابتي بالسرطان أخافتني والحب مش شرط أساسي للزواج

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا في عدة تصريحات لها، خلال استضافتها في أولى حلقات برنامج «مع الشريان» مع الإعلامي السعودي داود الشريان، تطورات عديدة خاصة بحياتها، منها إصابتها بالسرطان وأنها خضعت لحقن «الفيلر» أثناء تواجدها في أمريكا، لاستعادة شكلها في بداية ظهورها بالوسط الفني.

إليسا: أجد صعوبة في غناء أشعار والدي

ومن بين الجوانب الحياتية التي كشفت عنها الفنانة إليسا في تصريحاتها، هو شعورها بصعوبة غناء أشعار والدها الراحل، الذي كانت تربطها معه علاقة قوية، كونها الابنة الصغرى، بينما كان شقيقها الأقل عمرا، يصغرها بفارق سنوات طويلة، قائلة إن والدها كان يكتب لها الكثير من الأشعار، ولكنها تجد صعوبة في غنائها بسبب صعوبة اللغة: «ليس كل ما يُكتب يغني، ولكني سأتحدث عنه وأغني له».

كواليس الساعات الأولى لإصابتها بالسرطان

وعن كواليس إصابتها بمرض «سرطان الثدي»، تحدثت إليسا أنها علمت إصابتها، أثناء وجودها في بيتها ببيروت، إذ كانت تجري فحوصاتها السنوية، وفي انتظار النتيجة، ليخبرها الطبيب أن لديها سرطان: «كلمني في التليفون قالي أنتي عندك كانسر، وفضلت 6 ساعات مش قادرة أقف، لم أبك ولكني خفت، وبعت لأخي الصغير وأصدقائي المقربين وطلبت منهم يجوا لعندي، ولكني ما وقفت شغل واستكملت حفلاتي وذا فويس وألبوماتي».

حب الاستماع لفيروز وداليدا

تطرقت أيضا الفنانة اللبنانية لمرحلة طفولتها، إذ كانت تدرس بمدرسة داخلية منذ صغرها ولمدة 9 سنوات حتى الالتحاق بالجامعة، ولكنها اكتشفت تعلقها بالغناء والموسيقى منذ صغرها، بينما كانت في الـ 4 أو 5 سنوات من عمرها: «بدأت أغني من صغري لأني كان عندي الموهبة، وكنت بحب أسمع فيروز وسيلين ديون وداليدا، كانوا مثالي للغنا».

إليسا: فكرة الزواج برا تفكيري

وعن شغفها تجاه قصص الحب والزواج، ذكرت البنانية إليسا أنها تفصل بينهما، كونها ترى: «الحب فيك تعيشه طول الوقت مش شرط تتزوج، الحب أساسي في حياتك، وفكرة الزواج أصبحت الآن متأخرة وبرا تفكيري، ولما اشتغلت وبقا عندي استقلال مادي وتفكيري واجتماعي، مبقتش محتاجة لرجل أو إني أتزوج».

وكشفت أيضا: «أنا عشت أكثر من قصة حب ليسوا كتير، ووجدت إن دايما لما المرأة تكون أفضل من الرجل بيحاول يهدمها ويقلل من شأنها، ودا لاحظته أكثر من مرة في التجارب اللي عيشتها، فقررت إن الزواج مش أساسي في حياتنا دلوقتي».