سعر اليورو اليوم السبت 29 يناير 2022 في مصر

يتعامل الكثير من المواطنين بعملة اليورو، خصوصا هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في شركات أجنبية، ما يجعلهم يبحثون دائما عن سعر اليورو لمتابعتها بشكل يومي في البنوك المختلفة في مصر.

وتهتم بوابة «الوطن» بما يبحث عنه المواطنين دائما، ونرصد من خلال السطور التالية سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 29 يناير 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر اليورو اليوم في مصر

جاء سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم ليسجل قيمة وصلت إلى نحو 17.90 جنيه للبيع و17.69 جنيه للشراء، فيما جاء سعر اليورو في البنك المركزي لقيمة وصلت إلى نحو 17.74 جنيه، ووصل سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي إلى 17.84 جنيه، ووصل إلى نحو 17.85 جنيه للبيع، مقابل 17.71 جنيه للشراء في البنك الأهلي، فيما سجّل نحو 17.90 جنيه للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي.

وبالنسبة لسعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس فسجل نحو 17.90 جنيه مقابل 17.69 جنيه للشراء، فيما وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول إلى نحو 17.90 جنيه للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء، فيما وصل في بنك المشرق إلى نحو 17.90 جنيه للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

ويهتم العديد من المواطنين بسعر الدولار اليوم في مصر، غذ أنه سجّل في البنك الأهلي المصري قيمة وصلت إلى سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.