سعر اليورو اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022 في مصر.. مستقر بعد التراجع

شهد سعر اليورو اليوم استقرارًا مقابل الجنيه المصري، بعد التراجع الذي شهدته العملة بقيمة تراوحت بين 2 إلى 3 قروش خلال تداولات صباح أمس، إذ عانى اليورو على مدار اليومين الماضيين من تراجع جماعي في البنوك وشركات الصرافة، مقابل عدد كبير من العملات الأجنبية.

سعر اليورو اليوم في مصر

وبحسب التقرير اليومي الذي تجريه «الوطن» للوقوف على أسعار تداول العملات العربية والأجنبية في البنوك وشركات الصرافة، نستعرض سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022، إذ سجّل أفضل سعر للبيع في البنك المركزي نحو 17.74 جنيه، فيما جاء أفضل سعر للشراء بـ17.84 جنيه في بنك المصرف العربي الدولي.

وبالنسبة لسعر تداول اليورو في باقي البنوك الأخرى، فوصل إلى نحو 17.85 جنيه للبيع، مقابل 17.71 جنيه للشراء في البنك الأهلي، فيما سجّل نحو 17.90 جنيه للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك الإسكندرية، وصل سعر اليورو إلى نحو 17.90 جنيه للبيع و17.69 جنيه للشراء، فيما سجّل نحو 17.90 جنيه مقابل 17.69 جنيه للشراء داخل شبكة فروع بنك قناة السويس.

وفي بنك كريدي أجريكول وصل سعر تداول اليورو إلى نحو 17.90 جنيه للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء، فيما وصل في بنك المشرق إلى نحو 17.90 جنيه للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء.

الدولار الأمريكي لازال يحافظ على استقراره

وما زال الدولار الأمريكي يحافظ لليوم الثاني على التوالي على استقراره في البنوك وشركات الصرافة، وللعام الثاني على التوالي ما زالت العملة الأمريكية مستقرة في حركة البيع والشراء، دون أي تقلبات أو قفزات سعرية كبيرة، ما انعكس إيجابا على السلع والمنتجات وتوافرها محليًا دون أي نقص.