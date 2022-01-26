سعر اليورو اليوم الأربعاء 26 يناير 2022 في مصر

من ضمن العملات التي تحظى باهتمام الكثيرين، سعر اليورو الذي سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال الأيام الماضية، وفي ظل بحث العديد من الأشخاص عنه تستعرض «الوطن» فيما يلي سعر اليورو اليوم في البنوك المختلفة ومحلات الصرافة.

ووفق ما تستعرضه «الوطن» من أسعار العملات المختلفة، نقدم فيما يلي سعر اليورو في البنوك وشركات الصرافة، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26 يناير 2022.

سعر اليورو اليوم في مصر

سجّل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 17.74 جنيه، فيما جاء أفضل سعر للشراء بـ17.84 جنيه في بنك المصرف العربي الدولي.

وبالنسبة لسعر تداول اليورو في باقي البنوك الأخرى، فوصل إلى نحو 17.85 جنيه للبيع، مقابل 17.71 جنيه للشراء في البنك الأهلي، فيما سجّل نحو 17.90 جنيه للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي.

سجل سعر اليورو اليوم بنك الإسكندرية، نحو 17.90 جنيه للبيع و17.69 جنيه للشراء، فيما سجّل نحو 17.90 جنيه مقابل 17.69 جنيه للشراء في بنك قناة السويس، ووصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول إلى نحو 17.90 جنيه للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء، فيما وصل في بنك المشرق إلى نحو 17.90 جنيه للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بسعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.