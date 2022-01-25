سعر اليورو اليوم.. تراجع نسبي أمام الجنيه المصري

سعر اليورو من الأشياء التي تهم كثيرين، ويبحثون عنها ضمن العملات المختلفة، وسجل سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022، تراجعا أمام الجنيه المصري بشكل نسبي.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه

وفيما يلي نعرض سعر اليورو اليوم الثلاثاء، في جميع البنوك وشركات الصرافة:

بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس 17.90 مقابل 17.69 جنيه للشراء، وسجل اليورو في بنك العربي الأفريقي سعر 17.90 للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء، وسجل اليورو في بنك ميد سعر 17.91 للبيع مقابل 17.69جنيه للشراء، وسجل اليورو في بنك الإسكندرية سعر 17.90 للبيع و17.69 جنيه للشراء.

سجل اليورو في البنك الأهلي المصري سعر 17.85 للبيع، مقابل 17.71 جنيه للشراء، وبلغ سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 17.90 للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء، وسجل اليورو في بنك المشرق سعر 17.90 للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو مقابل العملات الأجنبية

وسجل سعر اليورو مقابل العملات الأجنبية والعربية، تباينا مقابل الدولار حيث سجل سعر اليورو مقابل الفرنك السويسري 1.03 فرنك، ومقابل الين الياباني بسعر 128.80، وسجل سعر اليورو نحو 0.83 جنيه إسترليني، وبيع اليورو مقابل الدولار هونج كونج بسعر 8.81 دولار.

سعر اليورو مقابل العملات العربية

وتباين سعر اليورو مقابل العملات العربية، حيث سجّل اليورو أمام الدرهم الإماراتي سعر 4.15 درهم، فيما بيع مقابل الريال القطري بسعر 4.14 ريال، وبيع مقابل الدينار الكويتي بسعر 0.34 دينار، وسجل أمام الريال السعودي، نحو 4.24 ريال، كما بيع بـ15.26 ليرة تركية.

وقالت كريستين لاجارد، محافظ البنك المركزي الأوروبي، إنّ تراجع اليورو يرجع إلى التضخم في منطقة اليورو، مشيرة إلى أنّ سعر اليورو سينخفض بشكل تدريجي، وأنّ البنك المركزي الأوروبي لا يملك الجرأة على اتخاذ قرارات لمنع هبوط العملة بسبب الوضع الاقتصادي المختلف، مقارنة بالبنك الفيدارلي الأمريكي.