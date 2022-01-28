سعر اليورو اليوم الجمعة 28 يناير 2022 في مصر

يعد اليورو من العملات التي يبحث عنها الكثيرون، والذي سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال الأيام الماضية، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي، سعر اليورو اليوم، في البنوك المختلفة ومحلات الصرافة.

ونظرا لكثرة البحث عن أسعار العملات واليورو، تقدم «الوطن» فيما يلي سعر اليورو في البنوك وشركات الصرافة، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 28 يناير 2022.

سعر اليورو اليوم في مصر

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس نحو 17.90 جنيه مقابل 17.69 جنيه للشراء، ووصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول إلى نحو 17.90 جنيه للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء، فيما وصل في بنك المشرق إلى نحو 17.90 جنيه للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، نحو 17.90 جنيه للبيع و17.69 جنيه للشراء، كما سجّل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 17.74 جنيه، ووصل سعر اليورو في بنك المصرف العربي الدولي إلى 17.84 جنيه، ووصل إلى نحو 17.85 جنيه للبيع، مقابل 17.71 جنيه للشراء في البنك الأهلي، فيما سجّل نحو 17.90 جنيه للبيع مقابل 17.69 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بسعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.