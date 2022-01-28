تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بمختلف محافظات مصر.. اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس ودرجات الحرارة، تحسن تدريجي، من اليوم حتى منتصف الأسبوع المقبل، إذ يشهد طقس معتدل نهارا، ويكون شديد البرودة ليلا، في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، على أن يكون مائلا للبرودة في جنوب الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء، وشديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس ودرجة الحرارة

وأوضحت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي للهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه متوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، ونشاط للرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية الأسبوع المقبل

كما توقع خبراء الأرصاد أن يشهد غدا شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، على أن تنشط بعد غد الأحد، الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار المتوقعة

وفي ظل بحث العديد عن أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة، من المتوقع أن تسقط اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أيضا، أن يشهد الأحد المقبل، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس في موقعك

ولمعرفة حالة الطقس في موقعك، يشهد اليوم طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة يميل للصقيع على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ليلًا.

درجات الحرارة اليوم

ووفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

القاهرة 16 درجة للعظمى و8 درجات للصغرى.

الإسكندرية 16 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى.

بينما درجات الحرارة في مختلف المحافظات والمدن، اليوم، هي:

وادي النطرون 16 08

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 08

بلطيم 15 08

مطروح 14 08

السلوم 15 08

سيوة 17 03

بورسعيد 15 08

دمياط 16 08

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 08

السويس 15 08

العريش 15 08

رفح 15 08

رأس سدر 17 08

نخل 15 01

نويبع 18 11

طابا 16 10

كاترين 06 03-

الطور 17 10

شرم الشيخ 19 13

الغردقة 18 13

مرسى علم 17 10

الفيوم 16 04

بني سويف 15 04

المنيا 16 0

أسيوط 16 04

سوهاج 16 05

قنا 16 05

الأقصر 16 06

أسوان 17 07

الوادي الجديد 16 05

شلاتين 17 10

أبو رماد 18 10

حلايب 18 11

موعد تحسن الطقس

وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، أنه مع انتهاء يناير تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، إذ أنه وقت الظهيرة ستصل درجات الحرارة فيها من 15 لـ16 درجة، وفي فترات الليل تصل درجات الحرارة لـ10 درجات مئوية حتى شمال البلاد.