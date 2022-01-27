الآثار تشكل غرفة عمليات لمتابعة المتاحف والمواقع بسبب الطقس السيئ

في إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار بكامل قطاعاته لكافة المتاحف والمواقع الأثرية، وجه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة جميع المتاحف والمواقع الأثرية خلال الفترة الحالية بسبب الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.

التواصل من خلال غرفة العمليات المركزية في جميع المحافظات

وأوضح الأستاذ ممدوح عودة مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمجلس الأعلى للآثار، في بيان، أنه تم التواصل من خلال غرفة العمليات المركزية بجميع المحافظات خاصة تلك التي تشهد سقوط أمطار غزيرة وعلى رأسها مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفرالشيخ والدقهلية حيث تم التأكد من سلامة كافة المتاحف والمناطق الأثرية على مستوي الجمهورية.