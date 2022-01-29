برج العذراء حظك اليوم السبت 29-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج العذراء بأنه من الأبراج التي لها القدرة على الإبداع رغم الظروف السيئة المحيطة به، فهو شخص يجيد فن الفصل بين الأمور، إلا أن أبرز عيوب هذا البرج هو نقدهم الدائم لمن حولهم، كما أنهم يقومون بجلد أنفسهم وذلك نتيجة لطبيعتهم النقدية، وبحسب ما يعلنه خبراء الأبراج فإن الشريك الأنسب لمواليد برج العذراء هم الحوت.

ووفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، فإن هنا عدد من النصائح التي يجربها الفلك لأصحاب برج العذراء التي تخبرهم حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي.

برج العذراء حظك اليوم مهنيًا

في البداية على المستوى المهني، فإن القمر في منزل برج العذراء الخامس يمدك بطاقة أخاذة، ويعدك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به.

برج العذراء حظك اليوم عاطفيًا

أما عاطفيا واجتماعيا تواجد فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وتساعدك على القيام بخطوات حاسمة للاقتراب ممن تحب وتبعث الحماس بمن حولك.

العذراء والحمل

قد يقع الرجل العذراء بغرام المرأة الحمل، وهى من العلاقات التي يفضل تجنبها كونها علاقة تتسم بالتوتر فالحمل تفضل الضحك والفكاهة على عكس العذراء الذي يفكر في كافة أمورة بشكل عملي وواقعي ولذا تسيطر عليه حالة من الجد في كافة أمور حياته.

مشاهير برج العذراء

وهناك الكثير من المشاهير أصحاب برج العذراء ومنهم الفنان الراحل عبد السلام النابلسي والفنان الإماراتي حسين الجسمي والسيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وفؤاد المهندس وكاظم الساهر وعبلة كامل وجاك بلاك ممثل وموسيقي أمريكي.

كما أن هناك الكثيرين من مشاهير هذا البرج ومن بينهم شارلي باركر عازف ساكسفون أمريكي ومايكل جاكسون وسلمى حايك والفنان إسماعيل ياسين، وعزت العلايلي، والنجم الهندي اكشاي كومار، والفنان المصري الكندي مينا مسعود.