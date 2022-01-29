درجات الحرارة اليوم السبت 29-1-2022 في مصر.. بعضها تحت الصفر

أحدثت موجه الانخفاض في درجات الحرارة التي شهدتها البلاد منذ الأربعاء الماضي حالة من الترقب خوفا من حدوث موجات متتالية، فضلًا عن متابعة حالة الطقس وموعد التحسن، وهو ما كشفته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، مؤكده ثبات الحرارة في بعض المحافظات وارتفاع أخرى اليوم السبت بنسب ضئيلة في مصر وعدد من الدول الدول العربية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وكشف خبراء الأرصاد عن درجات الحرارة التي من المتوقع أن تتراوح غدًا العظمى والصغرى على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 15 08

الإسكندرية 15 10

وادي النطرون 16 08

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 08

بلطيم 15 08

مطروح 14 08

السلوم 15 08

سيوة 17 03

بورسعيد 15 08

دمياط 15 08

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 08

السويس 15 08

العريش 15 08

رفح 15 08

رأس سدر 17 08

نخل 15 01

نويبع 18 11

طابا 16 10

كاترين 06 03-

الطور 18 10

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20 13

مرسى علم 19 10

الفيوم 16 04

بني سويف 16 04

المنيا 16 04

أسيوط 16 05

سوهاج 16 05

قنا 17 06

الأقصر 18 07

أسوان 19 08

إدفو 19 07

أبو سمبل 18 07

الوادي الجديد 18 05

شلاتين 17 10

أبو رماد 18 10

حلايب 18 11

رأس حدربة 17 10

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في المدن العربية، فحدث تفاوت والذي جاء على النحو التالي:

مكة 26 17

المدينة 24 11

الرياض 19 09

المنامة 19 16

أبو ظبي 23 15

الدوحة 23 15

الكويت 18 08

دمشق 11 01

بيروت 15 12

عمان 10 03

القدس 10 04

غزة 15 08

بغداد 16 03

مسقط 26 22

صنعاء 23 08

الخرطوم 27 12

طرابلس 15 10

تونس 16 06

الجزائر 13 03

الرباط 22 07