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«الأرصاد»: طقس اليوم يشهد المزيد من التحسن التدريجي في درجات الحرارة

كتب:

شريف سليمان
01:02 م | الجمعة 28 يناير 2022
طقس اليوم يشهد المزيد من التحسن التدريجي

طقس اليوم يشهد المزيد من التحسن التدريجي

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد المزيد من التحسن التدريجي في درجات الحرارة وفي الأحوال الجوية، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس على أغلب الأنحاء، رغم انخفاض درجات الحرارة وأنها أقل من المعدلات الطبيعية بنحو 3 درجات.

القاهرة تسجل 16 درجة مئوية

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى، مقدمة برنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «من المتوقع أن تكون 16 درجة على القاهرة الكبرى، مقابل 13 درجة بالأمس، وسيكون الطقس خلال ساعات النهار باردا على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومعتدلا على المحافظات الجنوبية مثل جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترة النهار».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «فرص سقوط الأمطار موجودة بشكل أكبر على السواحل الشمالية للبلاد، وستكون من خفيفة إلى متوسطة على كل المناطق المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري، وتختلف من منطقة لأخرى، وتسقط على فترات متقطعة».

الأجواء تحسنت عن الأمس

وأشارت، إلى أن اليوم الجمعة سيشهد نشاطا للرياح ويزيد الإحساس ببرودة الطقس والأجواء تحسنت عما حدث في أمس وأوله، كما تكونت شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت، إلى أنه من المتوقع لطقس الغد، أن تزيد كثافة الشبورة عما حدث اليوم، وبخاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية، والمزيد من التحسن في الأحوال الجوية، وستتراوح درجات  الحرارة خلال الأيام المقبلة ما بين 16 و17 درجة خلال فترة النهار.

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