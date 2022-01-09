20 تصريحا لرئيس «الوطنية للإعلام».. مستحقات العاملين وتطوير ماسبيرو

كشف حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، آخر تطورات صرف مستحقات العاملين في الإذاعة والتليفزيون، وتطوير ماسبيرو بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيا، وذلك خلال استضافته ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري.

أبرز 20 تصريحا لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» أبرز 20 تصريحا لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك خلال النقاط التالية.

1- الهيئة الوطنية للإعلام لديها صعوبات مالية، والالتزامات تزداد يوميا.

2- ضخ 60 مليون جنيه كمرحلة أولى من مستحقات العاملين في 23 يناير الجاري لاستيعاب كل المعاملات المالية الخاصة التي جرى إرسالها بمطالبات العاملين.

3- هناك صعوبات مالية موجودة بسبب الفروقات ما بين التمويل المخصص البالغ 220 مليون جنيه، وفي الأساس يجب توفير 260 مليون جنيه، كحد أدنى.

4- الإيرادات تخصص للتقنيات الهندسية ورفع الكفاءات والصيانات، ولكن جرى تخصيصها لحقوق العاملين.

5- تكلفة ترقيتين فقط لـ 11 ألف عامل 40 مليون جنيه شهريًا، وهذه مشكلة وعقبة.

6- إجمالي متراكمات العلاوات والمتجمدات والإضافات للعاملين قد تكون وصلت لـ 700 مليون جنيه، وهذا مبلغ كبير جدًا.

7- عدد العاملين في مبنى ماسبيرو 32 ألف عامل، وهذه مشكلة أساسية.

8- دعم الدولة لا يتوقف، وماسبيرو كيان أساسي في وجدان الدولة، ولم تغفل حق العاملين.

9- الميزانية المخصصة من وزارة المالية لماسبيرو ثابتة منذ 2011.

10- العاملون ليسوا غاضبين، ولكنهم يتمنون أن «يقوم» ماسبيرو من جديد، لأهميته.

11- جرى إعطاء كل حقوق العاملين المشروعة، «اتنفس وعبر عن نفسك واحنا معاك»، ونقف معهم قلبا وقالبا، وحقوقهم محفوظة.

12- هناك تدخلات من أطراف وتيارات تحاول تغيير المسار بين العاملين والقيادات وتجعله في اتجاه آخر.

13- التقيت مجموعة من العاملين بماسبيرو لمدة ساعتين لبحث مطالبهم من كل القطاعات والتيارات الموجودة بالمبنى.

14- الاجتماع لم يتناول فقط حقوق العاملين، ولكن بحث أحوال ماسبيرو وتطوير القنوات ولا سيما بعد تطوير القناة الأولى، والتي أصبحت لها تنافسية مذهلة.

15- وجهت لرؤساء القطاعات بضرورة عقد ندوة شهرية تجمع العاملين بقطاعاتهم، «لو عاوزني أبقى موجود هبقى موجود».

16- لا نستطيع تطوير قنوات ماسبيرو على غرار القناة الأولى حاليا نظرا للتكلفة المرتفعة.

17- البث الأرضي شهد تحسنا كبيرا في الشكل، إضافة لنقل كل البطولات الإفريقية والألعاب، وتصوير المباريات بتقنية 4k لمواكبة التقنيات العالمية.

18- البصمة ليست على هوى بعض العاملين غير الملتزمين ووضعت لتكملة وحوكمة المنظومة.

19- كل التغطيات والأحداث الخاصة بالدولة يقوم بها التليفزيون المصري بما فيها منتدى الشباب وموكب المومياوات.

20- نشكر دولة رئيس الوزراء على دعم ماسبيرو وتلبيه احتياجاته.