سفير العراق في القاهرة يستقبل ممثلي إدارة الوافدين بجامعة المنصورة

زار وفد من إدارة الوافدين بـ جامعة المنصورة سفارة دولة العراق بالقاهرة، بتكليف من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، في ظل اهتمام الجامعة بزيادة أعداد الطلاب الدارسين بها، وسعي جامعة المنصورة في التحول من الإقليمية إلى العالمية، بما لديها من إمكانيات ضخمة من موارد بشرية وبنية أساسية، تعكس تطويرا ملموسا في فلسفة التعليم داخل الجامعة وفي إطار سلسلة من الزيارات المتتالية لسفارات الدول المهتمة بملف التعليم.

ضم وفد جامعة المنصورة كل من: الدكتور أحمد أنور العدل المشرف العام على إدارة الوافدين، عمرو فاضل مسؤول شؤون الطلاب الوافدين، سرمد إسماعيل خليل مسؤول الجالية العراقية بجامعة المنصورة، وكان في استقبال الوفد: الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير دولة العراق بجمهورية مصر العربية، الدكتور حسين كاظم حسين المحلق الثقافي لسفارة جمهورية العراق، الدكتور ثامر عطب مجيلي نائب القنصل العراقي.

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دعوة سفر العراق لحضور «ملتقى الصداقة الدولي الأول»

بحسب بيان جامعة المنصورة، استهدفت الزيارة بحث أوضاع الطلاب العراقيين بـ جامعة المنصورة والرغبة المشتركة من الجانبين لزيادة أعداد الطلاب العراقيين للدراسة بالجامعة ومناقشة أوضاع الطلاب الدارسين في الفترة الحالية وحل أي مشكلات تعترضهم.

وعرض «العدل»، كافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها إدارة الوافدين للطلاب والأقسام داخل كل كلية على مستوى الجامعة، سواء كانت برامج مميزة «ساعات معتمدة» أو البرامج العادية وكافة الإمكانات التي تقدمها الجامعة، كما تم دعوة سفير دولة العراق للمشاركة في افتتاح «ملتقى الصداقة الدولي الأول» الذي تنظمه جامعة المنصورة، في فبراير المقبل، موضحا الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم.

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سفير العراق سعيد بالزيارة

وأعرب سفير دولة العراق، عن سعادته لهذه الزيارة، متمنيا دوام التوفيق للطلاب العراقيين، ومزيد من التقدم والنجاح الدائم لجامعة المنصورة لما تقدمه لجميع الطلاب الدارسين.

بالإضافة إلى هذه الزيارة، استقبلت الدكتورة هاجر سيف النصر مدير الإدارة المركزية للوافدين، اليوم، وفد جامعة المنصورة وتم بحث العديد من الأمور التي تخص الطلاب الوافدين ومشاركة الإدارة في ملتقى الصداقة الدولي الأول بالجامعة.