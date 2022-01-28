تشييع جثمان الطفل عبدالمولى «شهيد الرحمة» بكفر الشيخ: حاول إنقاذ قطة من الغرق

شيع المئات من أبناء مدينة مسير التابعة لمحافظة كفر الشيخ، جثمان الطفل عبدالمولى عبدالناصر عبدالغفار، 12 عاما، وسط دموع وانهيار أصدقائه الأطفال الذين تسابقوا لحمل نعشه وسبقتهم دموعهم، بعدما لقي مصرعه غرقا خلال محاولته إنقاذ قطة سقطت في ترعة بالقرب من منزله، واستمر البحث عن جثمانه لنحو ساعة، قبل نجاح غواصي الإنقاذ النهري في انتشال الجثمان، وجرى إيداعه بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

«اسفيكسيا الغرق» سبب وفاة الطفل عبدالمولى

وأصدرت جهات التحقيق في كفر الشيخ، قرارا بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمان الطفل عبدالمولى عبدالناصر، لمعرفة سبب الوفاة، وجاءت نتيجة توقيع الشكف الطبي عليه، أنه توفي بسبب «اسفيكسيا الغرق»، وجرى تسليم الجثمان لذويه، وأداء صلاة الجنازة بمسجد الشيخ كتيله بمنطقة المستوصف القديم في مدينة مسير.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط طفل في الترعة أمام منزله، ولم يجد الأهالي جثمانه، فوجه بفرقة من الإنقاذ النهري التي نجحت في انتشال الجثمان، وجرى تحرير محضر، وأمرت جهات التحقيق بتسليم الجثمان لذويه.

الطفل حاول إنقاذ قطته من الغرق في الترعة

وتبين من التحريات التي أجرتها المباحث، أن الطفل كان يلهو أمام المنزل مع قطته وحاول إنقاذها بعد سقوطها في الترعة، إلا أن قدمه انزلقت فسقط في الترعة ولقي مصرعه، وأن الوفاة لا توجد بها شبهة جنائية.

وقال إبراهيم عبدالناصر، من أقارب الطفل، لـ«الوطن»، إن «عبدالمولى» كان يلهو مع قطته وسقطت في الترعة فحاول إنقاذها والتشبث بـ«معدية» عبارة عن ماسورة في قلب الترعة، إلا أنه سقط ولقي مصرعه.