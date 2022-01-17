انتشال جثة «شروق» آخر ضحايا معدية منشأة القناطر بعد 7 أيام من البحث

عثرت قوات الإنقاذ النهري من محافظتي المنوفية والجيزة، على الجثة الثامنة والأخيرة للطفلة شروق ياسر عبدالحميد، آخر ضحايا سقوط سيارة من معدية منشأة القناطر التي تربط بين محافظتي الجيزة ومدينة أشمون بالمنوفية، وهو الحادث الذي وقع قبل عدة أيام، وأسفر عن وفاة 8 أشخاص، فيما تم إنقاذ 14 آخرين.

«الإنقاذ النهري» يستخرج جثة شروق آخر ضحايا معدية أشمون

وبذلت قوات الإنقاذ النهري مجهودا كبيرا خلال الأيام الماضية، للبحث عن جثة الطفلة شروق ياسر، إذ كان البحث يجرى في مسافات كبيرة بمياه فرع رشيد بحوالي 2 كيلو في الاتجاهين، وتم تكثيف الجهود خلال الفترة الأخيرة للوصول إلى الجثة، والدفع بأكثر من 10 فرق إنقاذ نهري من مديريتي أمن الجيزة والمنوفية.

أهالي أشمون يوجهون الشكر للأجهزة الأمنية

وفي وقت سابق، أكد عدد من أهالي عزية التفتيش التي كان يقطن بها كل الضحايا، أنهم ينتظرون على شاطئ فرع رشيد من جهة أشمون، على أمل العثور على جثة «شروق» منذ 7 أيام، موضحين أن جميع الأهالي كانوا ينتظروف خروج الجثمان في الفترة الأخيرة بفارغ الصبر كونها آخر الضحايا وأسرتها منهارة وتتمنى دفنها، موجهين الشكر للأجهزة الأمنية علي دورهم الكبير في استخراج الجثامين من أسفل مياه فرع رشيد، والبحث عن جثة شهد في أماكن بعيدة جدا .

وشهدت منطقة الواقعة، تواجدا أمنيا مكثفا خلال الفترة الأخيرة، من جانب قيادات وضباط مديريتي أمن الجيزه والمنوفية، وتواجد على جانب فرع رشيد من جهة مركز أشمون بشكل يومي اللواء أحمد ثروت دراز مساعد مدير أمن المنوفية، والعميد مصطفي النشال مأمور مركز أشمون، والعقيد عبدالله نائب مأمور مركز شرطة أشمون.