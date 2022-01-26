انتشال جثة ضحية خامسة في انقلاب ملاكي بترعة الإبراهيمية ببني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي، منذ قليل، جثة الضحية الخامسة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بالقرب من الطريق الزراعي بني سويف الواسطى بدائرة مركز ناصر، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، وجرى معاينة مكان الحادث وملابساته.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى ووقوع حالات وفاة

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث مروري بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى دائرة مركز ناصر، إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية، ووجود حالات وفاة، والذي وجَّه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

تفاصيل الحادث

وتبين من التحريات الأولية انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الابراهيمية بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى فيما بين قريتي الزيتون ودلاص، ما أسفر عن وقوع 5 حالات وفاة وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ناصر بواسطة 3 سيارات إسعاف.

أسماء الوفيات في الحادث

واستقبلت مشرحة مستشفى ناصر العام منذ قليل 5 حالات وفاة وهم: إسلام ناصر سيد جمعة، 23 عاما، محمود محمد سيد، 26 عاما، محمد ربيع سيد، 23 عاما، أحمد مختار رجب، 23 عاما، ومحمود ربيع محمد.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق لتولي التحقيقات.