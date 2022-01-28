الداخلية تضع دليلا إرشاديا للسلامة المرورية.. «احذر خطأ الغير»

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن إجراءات انضباطية على الطرق وإرشادات السلامة المرورية الواجب اتباعها بالدليل الإرشادي، الصادر عن مديرية أمن القاهرة، الذي تضمن خرائط إرشادية لكافة المحاور المستحدثة، فضلًا عن فيديوهات لتوضيح مسارات المحاور لقائدي المركبات من خلال مسح «QR» بالهاتف المحمول، كما يمكن تحميل الكتاب باستخدام ذات الخاصية، حيث توضح الداخلية خطة لتطوير شبكة الطرق، وفقاً لرؤية التنمية المستدامة لمصر 2030، تعتمد على تطوير ورفع كفاءة مقومات العمل، والتحول الرقمي، بما يحقق الحوكمة والفاعلية في إدارة العمل المروري.

احذر حوادث الطرق

وحذرت الوزارة من خلال الدليل الإرشادي «القاهرة لا تتوقف»، من حوادث الطرق، مشيرة إلى الالتزام بالسرعة المقررة داخل المدن «60 كم/ ساعة»، ما لم توجد لافتات تنظيمية تنص على غير ذلك.

وأوضحت «الداخلية» إرشادات السلامة المرورية، الواجب اتباعها إيمانا منها بأهميتها، حفاظا على حياة المواطن، وسلامته، موضحة أنه يجب على المواطن اتباعها.

إرشادات السلامة المرورية

ـ الالتزام بقواعد وآداب المرور من السمات الحضارية للدول والشعوب.

ـ التأكد من صلاحية السيارة وقدرتها على السير.

ـ التفكير جيدا فيما يريد قائد المركبة في تنفيذه، وذلك عند الوقوف، أو الدخول في المنحيات، أو التخطي.

ـ متابعة استخدام المرآة لملاحظة المركبات أثناء القيادة.

ـ الحفاظ على مسافة كافية بين المركبات، خاصة أثناء مناورة التجاوز.

ـ استعمال الإرشادات الضوئية بمسافة، ووقت كافيين حتى يتجنبها الغير، وحتى لا يعرض المواطن نفسه وغيره للخطر.

ـ استخدام حزام الأمان، ضروري لتأمين قائد المركبة ومن بجواره.

ـ عدم الانشغال بغير الطريق حرصا على السلامة العامة لقائد السيارة والآخرين.

ـ تجنب ترك السيارة في مكان يعرض حياة الآخرين للخطر، خاصة في فترات الليل، الطرق السريعة، أو المنحنيات والمطالع.

ـ تجنب استخدام الأضواء المبهرة ليلاً داخل المدينة.

إرشادات تجنب الحوادث لقائدي المركبات: احذر خطأ الغير

ـ تجنب السرعة الزائدة فهي القاسم المشترك لجميع أسباب الحوادث.

ـ احذر خطأ الغير وذلك بترك مسافة كافية كمنطقة أمان حول السيارة للتحرك في نطاقها.

ـ تجنب استعمال الفرامل بصورة مفاجئة للتقليل من سرعة المركبة، أو لإيقافها، كما يجب تجنب استعمال الفرامل في الطرق الزلقة.

ـ تجنب تناول المسكرات والمخدرات.

ـ التأكد من سلامة وصلاحية السيارة.

ـ استخدام وسائل الإيضاح عن الأعطال، لتجنب حوادث الطرق، خاصة في أوقات الليل.

ـ استخدام الغيار العكسي للفتيس لتهدئة السرعة، عند اكتشاف عدم وجود فرامل.

ـ تهدئة السرعة وعدم استخدام فرامل السيارة بطريقة مفاجئة، عند وجود تراكمات مياه على الطريق «أمطار، أو صرف صحي».