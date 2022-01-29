حظك اليوم برج العقرب السبت 29-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العقرب بشخصية مثيرة بشكل كبير، فهو يتمتع بقدرته على التركيز في أدق التفاصيل الصغيرة، دائما ما يتميز بالشجاعة التي تجعله قادر على مواجهة التحديات والأزمات والمشكلات التي يمرون بها، كما أنه لديه الكثير من الطموح، فيسعى دائما إلى تحقيق ما لديه من أهداف، قد تكون الغيرة الزائدة هي أبرز عيوب برج العقرب، فهو لديه حب تملك للأشياء بشكل كبير، يحرص على أن يكون مسيطرا على كل شيئ من حوله، لديه نزعة انتقامية لدى الأشخاص التي توجه له الأذى.

يتمتع مولود برج العقرب بثقة عالية في ذاته، تجعله يرغب في ترتيب وتخطيط جميع أمور حياته، حتى لا يتعرض للخسارة، الأمر الذي يجعله يقوم بمطالعة حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، لذلك نرصد حظك اليوم برج العقرب وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد من خلال هذا التقرير.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

تواجد القمر في منزل العلاقات اليوم في برجك قد يجعلك تشعر بالمزيد من الثقة الزائدة في النفس، ما يجعلك تتعامل بلباقة شديدة مع الأشخاص المحيطين بك، سواء كانوا عائلتك أو أصدقاءك، كما يجعلك تظهر اليوم بأنك شخصية ناضجة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

قد يمنحك اليوم برجك القدرة على التأثير بلطف في نفس شريك حياتك، فقد يكون لديك القدرة على الإفصاح بما لديك من مشاعر لشريك حياتك، فاحرص على الاجتهاد في تحسين علاقتك به.

الحب عند برج العقرب

الشغف هو أكثر ما يميز مولود برج العقرب في حياته العاطفية، فدائما يحرص على أن تكون علاقته العاطفية متجددة ومتغيرة، ولا يحب أن تكون علاقته روتينية، يتميز دائما بأنه يقدم الدعم والمساندة للطرف الآخر حتى يستطيع أن يحقق ما لديه من أهداف وطموحات، لديهم قلب طيب وحنون ولديه قوة عاطفية كبيرة.