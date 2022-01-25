حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 25-1-2022 مهنيا وعاطفيا

التركيز على الأهداف التي يرغبون فيها حتى تنفيذها، من أهم ما يميز مواليد برج العقرب، كما أنهم يخلصون لمن يحبون ويقدرون الأمانة، كما أنهم لا يخشون التحديات والمواجهات القوية.

ولمواليد برج العقرب، نستعرض لكم في التقرير التالي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

برج العقرب .. حظك اليوم مهنيًا

اليوم من أسعد أيام مواليد برج العقرب، وتتمكن من إدارة نشاطاتك وتحسن إدارتها، وتعطي انطباعا رائعا عن نفسك وتكسب الإعجاب.

برج العقرب.. حظك اليوم عاطفيًا

أما على المستوى العاطفي، فالقمر يجعلك تلفت الأنظار إليك، ويمكنك أن تقوم بفرض سيطرتك على الجنس الآخر.

عيوب أصحاب برج العقرب

مواليد برج العقرب لديهم عيوب خطيرة تخيف الكثيرين من التعامل معهم، منها الغيرة الشديدة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالارتباط ومحبة الطرف الآخر، وتتسبب الغيرة في حدوث مشكلات عديدة تصل لأن يفقد الطرف الآخر للأبد، ورغم ذلك لا يتمكن مولود برج العقرب من السيطرة على هذا العيب، كما أنهم لا يسمحون لأحد بالإساءة إليهم، فهم ينتقمون أشد الانتقام، خاصة إذا كان الذي حدث بهم أذي مادي، مما يجعلهم في خانة تخيف الكثير من التعامل معهم لتجنب انتقامهم.

مميزات مواليد برج العقرب

ويتميز مولود برج العقرب بالإخلاص والوفاء لأحبائه فهو مخلص لأبعد حد ويتشارك مع حبيبه كل أمور حياته، كما أنه يتسم بالصدق والنزاهة فهو متفاني لأبعد حد ويكره الكذب، وفي حال الخيانة ينتقم من الخائن لكي يأخذ حقه.

كما أن لديه ذاكرة قوية فهو على الأغلب لا ينسى كل الأمور في حياته، وهو ذكي بدرجة كبيرة لدرجة أنه يتمكن من أن يكتشف أمور عديدة حولة ويربط الخيوط ببعضها حتى إذا كان الأمر غير واضح للغير.