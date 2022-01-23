حظك اليوم برج العقرب الأحد 23-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. اهتم بصحتك

يعرف عن مولود برج العقرب أنّه صريح وصادق للغاية خاصة في تعاملاته مع الآخرين، كما أنّه دائمًا ما يتوقع أن يتعامل معه المقربين بنفس طريقته، كما يسعى دائمًا أصحاب هذا البرج أن يحقق أهدافه وطموحاته التي حددها مُسبقًا بكامل جهده ومهما كلّفه الأمر، حيث لا يسمح أبدًا بأي شئ أن يقف في طريقه.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

وبحسب توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، فإنّ أصحاب برج العقرب يميلون اليوم للانعزال قليلًا حتى يستطيعوا أن يحددوا اتجاهاتهم القادمة بهدوء، إذ ينصحهم الفلك بالاهتمام بالصحة والسلامة في المقام الأول.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

وعلى سبيل الجانب العاطفي في حياة البرج، فإنّ القمر بمنزلك الثاني عشر يطالبك اليوم بألا تقوم بالإعلان عن خططك أو أي أخبارك تخصك.

مشاهير برج العقرب

ويعد بيل جيتس، رئيسُ شركة مايكروسوفت من أبرز مشاهير برج العقرب، فضلًا عن عدد آخر من المشاهير مثل الفنان الراحل أحمد زكي وهند رستم ولبلبة وشويكار.