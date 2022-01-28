أنشطة موسيقية وترفيهية لتنمية ذكاء الطفل من برنامج «وعي» بمعرض الكتاب

نجح معرض القاهرة الدولي للكتاب، في جذب عدد كبير من القراء وخاصة الأطفال، ما جعل جناح وزارة التضامن الاجتماعي، يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين المترددين على المعرض، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل».

وتشارك وزارة التضامن الاجتماعي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجناح تستعرض فيه أبرز الأنشطة والبرامج التي تقدمها للمواطنين، وكذلك الرسائل التي يقدمها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، الذي يتضمن أنشطة التربية الأسرية الإيجابية، وكذلك تنمية الطفولة المبكرة من خلال تنفيذ أنشطة موسيقية وترفيهية لتنمية ذكاء الطفل.

ألعاب ذهنية للأطفال

وتهدف الوزارة إلى تشجيع الأطفال على حضور معرض القاهرة الدولي للكتاب، وحثهم على القراءة والاطلاع لنشر وتنمية الوعي والمعرفة، ويدشن برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وجمعية «خير وبركة»، ألعاب ذهنية تكون من اختيار الطفل ليأخذ وقته الكافي في حلها وتركيبها.

وقالت رايا أبو زيد مدير مشروع حاضنات أطفال البرنامج، لـ«الوطن»، إن أبرز الأنشطة والبرامج التي تقدم هي أنشطة التربية الأسرية الإيجابية، وكذلك تنمية الطفولة المبكرة من خلال تنفيذ أنشطة موسيقية وترفيهية لتنمية ذكاء الطفل، بالإضافة إلى التطوع ودور الشباب في رفع الوعي المجتمعي.

كتب وأنشطة ترفيهية في معرض الكتاب

وأكدت «رايا»، أن الهدف الأساسي من مشاركتهم هذا العام لأول مرة هو توزيع عدد من كتب الأطفال على الأسر، التي تتضمن قصصًا للأطفال تحثهم على القراءة وتشجع الأمهات على الحكي من أجل تحفيز أبنائهم على حب القراءة منذ الصغر.

وتابعت بأن المشروع يرتبط أيضاً بصحة الأم والطفل، من خلال متابعة الأم منذ الحمل ولمدة ألف يوم، بشأن تشكيل إدراك الطفل والحيلولة دون الإصابة بالأمراض المختلفة، ومنها التقزم.

يُذكر أن برنامج «وعي» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، يعمل من خلال 12 محورًا، يتولاها «سفراء الوعي» في سبيل نشر الإدراك التربوي بالأسرة المصرية، وفي العمل وعلى مستوى المجتمع، وذلك من خلال العديد من التدريبات المتخصصة لتنفيذ المشروع عبر مسؤولين ذوي كفاءة، ومن خلال قوافل تستهدف الحشد ونشر الوعي فيما يتعلق بالتخصصات التوعوية سواء الطبية أو الرياضية وغيرها.