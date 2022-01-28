إصابة 3 أطفال أشقاء باشتباه تسمم غذائي ببني سويف.. تناولوا وجبة فاسدة

أصيب 3 أطفال أشقاء، اليوم الجمعة، باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بقرية الدوية بمركز بني سويف وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

بلاغ بإصابة 3 أطفال أشقاء باشتباه تسمم غذائي

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أطفال أشقاء باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بقرية الدوية، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعة حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفيات الجامعية.

أسماء المصابين في حادث اشتباه تسمم غذائي ببني سويف

وتبين أن المصابين وهم: «سلمي.م.ك» 10 سنوات، و«عمر» 11 سنوات، و«علي» 6 سنوات وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وأجرى أطباء مستشفى بني سويف الجامعي الإجراءات والفحوصات اللازمة للأطفال الثلاث حيث تم إجراء غسيل معدة لهم، بالإضافة إلى تعليق المحاليل والأدوية اللازمة.