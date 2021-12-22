شريفة ماهر: جوزي قالي ابني هيقلعك هدومك.. فيديو

تحدثت الفنانة شريفة ماهر عن تطورات القضية التي رفعها عليها نجلها شريف، والتى كانت منذ أيام، وتم تأجيل النطق بالحكم إلى يوم 29 يناير المقبل.

وقالت شريفة ماهر لـ «الوطن»: «وقفت قدام القاضي وحكت له الحكاية كلها، وقولت له أنا ممثلة، لكن عمري ما شربت خمرة ولا سجاير، وصادقة في كل كلمة بقولها، ابني مضاني من غير ما أشوف والشقة مش من حقه، دي من حق نيفين بنتي».

وأضافت، «جه من يومين ركب يافطة على باب الشقة و4 كاميرات، عشان محدش ياخدها، هو حرامي وسرقني، حسبي الله ونعم الوكيل فيه ومش مسامحاه لآخر يوم في عمري، لأنه جشع من يوم ما اتولد، وأبوه كتب لي أملاك باسمي لأنه قالي ابنك هيقلعك هدومك».

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واحتل اسم الفنانة شريفة ماهر، التي اعتزلت منذ عشرات السنوات اهتمام وبحث المصريين، وذلك بسبب المشاكل العائلية التي أثيرت بينها وبين ابنها، والاتهامات المتبادلة التى وصلت إلى المحاكم.

أهم أعمال الفنانة شريفة ماهر

قدمت الفنانة شريفة ماهر عددا من الأعمال الفنية، وما يقرب في من 38 فيلمًا في السينما، وهى: «بلد المحبوب»، «أسرار الناس»، «غلطة أب»، «أنا بنت مين»، «اديني عقلك»، «مجلس الإدارة»، «ظلموني الحبايب»، «المقدر والمكتوب»، «كدت أهدم بيتي»، «فالح ومحتاس»، «تحيا الرجالة»، «ارحم دموعي»، «من رضى بقليله»، «إسماعيل يس في البوليس».

أعمال شريفة ماهر في المسرح

وقدمت مسرحية وحيدة في عام 1984، تحمل اسم «السيدة حرمه»، وأقامت حفلات غنائية نظرًا لصوتها الجيد، ولها تسجيل نادر تغني في حفل بالكويت أغنية «علي يا علي» الشهيرة، وغنت مع محمد الكحلاوي أغنية «قرب يا عويس»، في حفل بالكويت أيضًا، وأنتجت من أجل ابنها طارق عبدالواحد سهرة تلفزيونية كان هدفها إفساح المجال له للعمل في الفن.