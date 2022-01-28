تشييع جثمان نجل «شريفة ماهر» من مسجد مصطفى محمود

انتهت منذ قليل مراسم تشييع جثمان مجدي شوقي نجل الفنانة شريفة ماهر، من مسجد مصطفى محمود وتم دفنه في مقابر عائلته، كما اقتصر العزاء على المقابر، وذلك بعد أزمته الأخيرة هو وأخواته مع والدتهم الفنانة شريفة ماهر.

وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر

وأعلن خبر وفاته شقيقه حليم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مطالبا جمهوره بالدعاء له، حيث كتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله أخويا مجدي، أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة».

خلاق بين شريفة ماهر وأولادها

وكانت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق بعد سنوات من اعتزالها بعدما أعلنت عن الخلاف الذي نشب بينها وبين أولادها على تقسيم أملاكها، ورفعهم قضايا ضدها.

تطورات قضية شريفة ماهر مع أولادها

وعن تطورات القضية التي رفعها أحد أولادها قالت شريفة ماهر في تصريح سابق لـ «الوطن»: «وقفت قدام القاضي وحكت له الحكاية كلها، وقولت له أنا ممثلة، لكن عمري ما شربت خمرة ولا سجاير، وصادقة في كل كلمة بقولها، ابني مضاني من غير ما أشوف والشقة مش من حقه، دي من حق نيفين بنتي».

وتابعت: «جه من يومين ركب يافطة على باب الشقة و4 كاميرات، عشان محدش ياخدها، هو حرامي وسرقني، حسبي الله ونعم الوكيل فيه ومش مسامحاه لآخر يوم في عمري، لأنه جشع من يوم ما اتولد، وأبوه كتب لي أملاك باسمي لأنه قالي ابنك هيقلعك هدومك».