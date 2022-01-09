تنسيقية الأحزاب: هناك إرادة حقيقية من القيادة السياسية للاستماع للشباب

كشفت تقى حسين شاهين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن أبرز ما جاء في ورشة «حياة كريمة» بمنتدى شباب العالم، مشددة على وجود إرادة حقيقية من القيادة السياسية للاستماع للشباب المصري وشباب العالم كله، ومع بداية أول يوم لورش المنتدى، أمس، كان هناك العديد من الأشياء المختلفة، بداية من التنظيم وإجراءات احترازية على أعلى مستوى، إضافة لعمل مسحات pcr، إضافة إلى مشاركة أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب المختلفة هذه النسخة من المؤتمر، حيث يشارك أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب هذه النسخة بالغرفيتين التشريعيتين سواء بمجلس النواب أو الشيوخ، بالإضافة لـ6 نواب محافظين.

رغبة صادقة من منتدى شباب العالم بفتح مساحة حوار بين شباب العالم

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، والإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يوجد رغبة صادقة من إدارة منتدى شباب العالم بفتح مساحة حوار بين شباب العالم كافة، حيث أقبل شباب العالم على التقديم بالمنتدى من 196 دولة مختلفة على مستوى قارات العالم، ما ينعكس على الأهمية الكبيرة للمنتدى، موضحة أن التوصيات التي خرجت من ورشة حياة كريمة ستنفذ في القارة الإفريقية.

مبادرة حياة كريمة شملت تنمية الإنسان

وشرحت عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن مبادرة حياة كريمة شملت تنمية الإنسان من جوانب كثيرة وليس فقط البنية التحتية، من خلال برامج إقتصادية خاصة بالفلاح، حيث خرجوا بتوصيات من أهمها تشكيل هيئة تحت مسمى الشباب الإفريقي تحت مسمى «شباب إفريقي نحو حياة كريمة»؛ لنقل التجربة المصرية الخاصة بحياة كريمة لإفريقيا، حيث تتولى هذه الهيئة سبل التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة للقارة السمراء، إضافة لدعوة مؤسسات الدولة المعنية والسفراء والمسؤولين بالدولة الإفريقية لعمل جولات على أرض الواقع لمعاينة الإنجازات على أرض الواقع.