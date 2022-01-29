زينة ودينا رانيا فنانات ظهرن بالحجاب في أحدث أعمالهن الدرامية

شهدت الأعمال الدرامية مؤخرًا ظهور عدد من الفنانات في أدوار التزمن فيها بارتداء الحجاب، ونستعرض خلال السطور التاليه أبرز الفنانات اللائي ظهرن مؤخرا بالحجاب.

دينا

روجت الفنانة دينا عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات «إنستجرام» لدورها في مسلسل «نقل عام» ببوستر لها من المسلسل، وظهرت خلاله ترتدي حجابا، وعلقت دينا قائلة: «يبدأ بإذن الله عرض مسلسل نقل عام على on tv يوم 29 يناير».

مسلسل «نقل عام» من بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، وعدد كبير وقام بتأليفه عدد من الكتاب الشباب فى ورشة سيناريو.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل يعمل موظفا في هيئة النقل العام، يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، ويعاني بعد جلوسه في المنزل من المشاكل الأسرية التي يواجهها من أبنائه وزوجته ووالدته.

زينة

وروجت الفنانة زينة لفيلم «التاريخ السري لكوثر» بصورة ترتدي فيها الحجاب.

فيلم «التاريخ السري لكوثر» بطولة ليلى علوى وزينة، ويشارك في بطولته كل من محسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبدالرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

رانيا فريد شوقي

وظهرت الفنانة رانيا فريد شوقي، خلال مسلسل «الحلم» بدور محجبة حيث ظهرت في دور «فاطمة» سيدة من طبقة متوسطة ملتزمة بالحجاب، تكافح مع زوجها لتوفير متطلبات المعيشة.

كما ظهرت الفنانة صابرين في المسلسل نفسه بدور المعلمة عايدة، وهي ترتدي الحجاب.

مسلسل الحلم من بطولة محمد رياض، رانيا فريد شوقي، نهال عنبر، صابرين، أنوشكا، سميرة عبد العزيز، والعمل من إخراج حسني صالح.